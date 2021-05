Vicken Euljekjian et sa fille Christine

PAR JH SEYMOUR

Exclusif Asbarez

Lettre du prisonnier de guerre arménien Vicken Euljekjian à sa mère, 12 février 2021

« Maman, c’est moi, Vicken, dis bonjour à tout le monde, à Serj, Tina, mes frères, dis à tout le monde que je vais bien. Ce message déchirant, écrit par Vicken Euljekjian, un Libanais-Arménien actuellement détenu prisonnier en Azerbaïdjan, a été livré par la Croix-Rouge des semaines plus tard à sa mère désemparée, digin (Madame en arménien) Béatrice à Beyrouth, après avoir été méticuleusement contrôlée et traduit par les autorités azerbaïdjanaises. En fait, il n’y avait pas grand chose à traduire. Néanmoins, cette courte note signifiait beaucoup pour la famille en détresse de Vicken espérant de bonnes nouvelles tout en craignant le pire depuis sa capture en novembre 2020.

Pour imaginer ce que pourrait être la détention dans la prison azerbaïdjanaise, la référence la plus proche pourrait être l’épreuve carcérale dramatisée dans « The Midnight Express » en Turquie, le grand frère de l’Azerbaïdjan. Le regretté grand Alan Parker - que le monde a perdu en 2020 - aurait dû découvrir un nouveau matériel choquant pour la suite de son film oscarisé sur la côte caspienne. Les vidéos de torture et d’exécutions barbares de civils et de soldats capturés pendant et après la récente guerre en Artsakh sont difficiles à regarder. Ces vidéos, en tant que chef-d’œuvre d’Alan Parker, ne sont pas destinées aux personnes faibles comme moi.

Des rapports de témoins faisant état de mauvais traitements, d’humiliation, de sévices mentaux et physiques de prisonniers de guerre arméniens (POW) ont été enregistrés depuis décembre 2020, date à laquelle le premier groupe de 44 prisonniers a été libéré le 14 décembre. Jusqu’à présent, seuls 69 prisonniers de guerre arméniens ont été libérés. Bien que la partie arménienne ait renvoyé tous les prisonniers de guerre en Azerbaïdjan, plus de 230 prisonniers de guerre arméniens sont toujours détenus illégalement par l’Azerbaïdjan, ce qui constitue une violation flagrante de l’article 8 de l’Accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020, ainsi que de la IIIe Convention de Genève sur les prisonniers de guerre du 12 août 1949. en tant qu’obligations internationales en matière de droits de l’homme adoptées par tous les États membres des Nations Unies, y compris l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Lors de sa campagne pour la libération de Maral Najarian avec sa sœur Annie, le frère aîné de Vicken, Sarkis de Beyrouth m’a contacté via le lien Pétition. Vicken, par inadvertance, est devenu le lien qui me relie à sa famille libano-arménienne modeste et travailleuse, que je n’aurais pas connue autrement. Je me sens tellement humilié par le courage et la détermination de cette famille, comme des centaines d’autres familles arméniennes qui attendent si courageusement et sans lassitude le retour de leurs proches de captivité.

Vicken est l’un des quatre frères nés le 12 juillet 1979 à Beyrouth dans une famille arménienne de rescapés du génocide. Alors que l’économie libanaise se détériorait d’année en année, Vicken a décidé de déménager en Arménie pour démarrer une petite entreprise et ensuite faire venir ses enfants de Beyrouth. Obtention de la citoyenneté arménienne en 2015, il a déménagé définitivement à Erevan en novembre 2019 et a acheté un véhicule de 7 places proposant des visites touristiques aux visiteurs. Acceptant l’offre de déménagement du gouvernement arménien, Vicken a déménagé à Shushi en attendant son nouvel appartement promis par le gouvernement d’Artsakh.

Lorsque la guerre contre l’Artsakh a été lancée par l’Azerbaïdjan le 27 septembre 2020, Vicken était dans son hôtel Shushi surplombant la cathédrale Ghazanchetsots. Comme de nombreux patriotes de nationalité arménienne, il s’est porté volontaire pour rejoindre l’armée de défense arménienne. À peine cinq jours en uniforme, Vicken (apparemment, il n’a pas été déployé) est retourné à Erevan au début d’octobre, où il est resté avec Maral Najarian et sa sœur jusqu’à la fin de la guerre. Il n’a participé à aucune action militaire par la suite, prévoyant de reprendre son travail à Erevan après la guerre.

Suite à l’annonce du 9 novembre, Vicken et Maral se sont rendus à Shushi pour récupérer les trois valises de Vicken qu’il avait laissées à l’hôtel Shushi. Ne sachant pas que Shushi avait été remis (il n’y avait pas de panneau d’avertissement ni de contrôle aux frontières arméniennes), ils ont pris la route menant à Shushi mais ont été rapidement arrêtés par deux soldats azéris à la périphérie de la ville. La voiture, l’argent, le passeport et tous les effets personnels de Vicken ont été confisqués. Avec plusieurs autres Arméniens de souche capturés ce jour-là, ils ont été conduits dans un camp militaire, parmi lesquels se trouvait un civil âgé.

Alors que Maral a été libéré le 10 mars, après quatre mois de captivité, Vicken reste toujours dans une prison de Bakou. Il pourrait être inculpé d’une série d’infractions pénales après que les forces azerbaïdjanaises aient accédé à quelques photos en uniforme militaire via son compte Facebook.

« Au cours de la fouille, aucune arme et / ou objet tranchant n’a été trouvé dans sa voiture », a déclaré Maral. « Comment pourrait-il être un terroriste s’il ne porte rien ? Le seul crime de Vicken a été de vouloir récupérer ses effets personnels auprès de Shushi.

Le président Aliev a annoncé à plusieurs reprises que les otages arméniens restants, qui avaient été capturés après l’accord du 9 novembre, étaient des terroristes et se trouvaient illégalement sur le territoire de l’Azerbaïdjan. Comme le Premier ministre arménien ne semble jamais contester les déclarations d’Aliev, le défenseur des droits humains arménien Arman Tatoyan a assumé cette responsabilité du côté arménien, devenant ainsi l’ennemi juré d’Aliev. « Qualifier les prisonniers de guerre arméniens de« terroristes »ou de« saboteurs »est une violation flagrante du droit international humanitaire », a déclaré Tatoyan en réponse.

Le chef du parti d’opposition Bright Armenia, l’avocat Edmon Marukyan, a déclaré à Radio Free Europe le 13 avril : « C’est la déclaration la plus absurde de l’Azerbaïdjan. Le conflit est toujours en cours et la crise du Haut-Karabakh est un conflit en cours, et même s’ils capturent un civil ou un soldat aujourd’hui, cette personne sera toujours considérée comme un prisonnier de guerre !

Dans ma récente conversation avec la fille de Vicken, Christine, incroyablement belle et extrêmement timide, a révélé en larmes que « c’est aujourd’hui mon 18e anniversaire. C’est la première fois que mon père n’est pas avec moi. Nous avons été particulièrement proches les uns des autres, j’ai toujours été la fille à papa. Tout ce que je veux, c’est que mon père rentre à la maison sain et sauf, c’est mon seul souhait.

L’oncle de Christine, Sarkis Euljekjian, qui s’est activement engagé dans la campagne pour la libération de son frère, fait tout son possible pour combler le vide pendant la détention de Vicken.

Après quatre semaines de retard, la deuxième série de lettres de Vicken est finalement arrivée via la Croix-Rouge, cette fois avec des messages un peu plus longs et plus prometteurs que le premier. L’un des messages de Vicken était adressé à sa mère et les deux autres à ses enfants.

En avril, Vicken a de nouveau été transféré dans une autre cellule avec d’autres prisonniers de guerre arméniens, qui auraient été bien traités. Il a été autorisé à appeler sa famille et a parlé à son fils trois fois au cours de la semaine dernière. « Il avait l’air bien, mais ne pouvait pas parler librement et ne savait pas combien de temps il resterait en prison. Nous sommes très préoccupés par la situation », m’a dit le fils de Vicken, Serj.

Cette semaine, la représentante de la Croix-Rouge a rendu visite à Christine à Beyrouth avec un enregistrement vidéo de son père de la prison de Bakou. Bien qu’excitée par l’opportunité de voir son père, elle a avoué, « mon père a vieilli et a perdu beaucoup de poids, il n’a jamais eu les cheveux longs, mon père. Mais j’étais tellement ravi de le voir enfin.

Indéniablement, les activités de la Croix-Rouge internationale (CICR) se sont intensifiées ces derniers temps, car leurs fonctionnaires ont été autorisés à visiter certains des prisonniers, certains ont été autorisés à appeler leurs familles. Néanmoins, tous les prisonniers de guerre arméniens n’ont pas été évalués par la Croix-Rouge et certains pourraient être dans un état critique, car le nombre total de prisonniers de guerre ne sera probablement jamais connu. Pendant ce temps, plusieurs prisonniers de guerre arméniens ont été torturés à mort en captivité, l’un d’eux était Eric Mkhitaryan, 18 ans, porté disparu depuis octobre. L’enregistrement vidéo d’Eric capturé et maltraité par des soldats azerbaïdjanais circulait sur les réseaux sociaux en novembre. Après six mois d’épreuves et de processus d’identification, les restes d’Eric ont été rendus à sa famille le 8 avril.

Il n’y a aucun motif légal de détenir Vicken par les autorités azerbaïdjanaises, et il n’aurait jamais dû être capturé en premier lieu le 10 novembre 2020. La fille adolescente de Vicken, Christine - actuellement au bord de la crise de santé - demande le retour de son père à la maison. Elle est convaincue de l’innocence de son père, comme tous ceux avec qui j’ai parlé à Erevan et à Beyrouth qui le connaissent. Le père de Christine, Vicken Euljekjian, se trouvait juste au mauvais endroit au mauvais moment. Est-ce un crime ?