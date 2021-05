6e réunion du Comité conjoint Arménie-UE pour la facilitation des visas

La 6e réunion virtuelle du Comité conjoint Arménie-UE pour la facilitation des visas a eu lieu le 28 avril. La réunion était coprésidée par Tigran Samvelian, chef du département européen du ministère arménien des affaires étrangères, et Dimitri Giotakos, chef de l’unité « Politique des visas et sécurité des documents » de la direction générale de la migration et des affaires intérieures de la Commission européenne.

Les parties ont salué l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Arménie et l’Union européenne, entré en vigueur le 1er mars 2021, qui constitue une étape importante dans les relations entre l’Arménie et l’UE.

En outre, dans le contexte de l’accord de facilitation des visas entre l’Arménie et l’UE, les deux parties ont reconnu les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’accord et ont envisagé de nouvelles mesures visant à sa pleine mise en œuvre et à l’augmentation de son efficacité. Elles ont également examiné les statistiques pertinentes et soulevé certaines questions liées à la mise en œuvre de l’accord, en particulier dans les domaines de la gestion des migrations, de la sécurité des documents, de la politique des visas, de la gestion des frontières et des systèmes d’information sur les migrations․.

L’importance des efforts mutuels continus visant à promouvoir la mobilité des citoyens, à lutter contre la migration illégale et à ouvrir en temps voulu le dialogue sur la libéralisation des visas a été soulignée.