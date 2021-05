La RTCN propose au Conseil de sécurité de reconnaître deux états indépendants et égaux

Le président de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) a proposé mercredi que le Conseil de sécurité des Nationsunies reconnaisse deux Etats indépendants et égaux sur l’île méditerranéenne divisée entre communautés turque et grecque, dans le cadre de discussionsinformelles à Genève sous l’égide du secrétaire général de l’ONU. Ersin Tatar a publié le document de 2 pages remis plus tôt au chef de l’ONU, Antonio Guterres. Le document intitulé « Propositions chypriotes turques pour un accord durable », consiste en six points. Le premier demande au secrétaire général « de prendre une initiative pour que le (...)