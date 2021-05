Le député Garo Paylan monte au front

Sur son compte tweeter, un certain Ömer Turan, présenté comme historien et politologue par le quotidien arménien Marmara d’Istanbul, s’en prend violemment à toutes les personnes et aux partis qui défendent les « allégations de Génocide » portées contre la Turquie. Turan écrit : « Les partis qui déclarent que le Génocide des Arméniens est une réalité doivent être interdits.



Les activités des politologues qui propagent ces allégations doivent également être interdites et ceux qui font la propagande du Génocide des Arméniens doivent être privés de la nationalité turque ». Dans ce tweet, il est nettement fait allusion à Garo Paylan et à son parti le HDP qui viennent de proposer le vote d’une loi reconnaissant le Génocide des Arméniens.

Illustration de ces nouvelles tensions, le 24 avril, dans un tweet, Garo Paylan écrivait :« 106 ans plus tard, nous arpentons des rues nommées Talâat Pacha, l’architecte du génocide. Nous enseignons à nos enfants dans des écoles appelées Talâat Pacha. Nous vivons dans une Turquie telle que serait l’Allemagne s’il y avait des rues appelées Hitler en Allemagne et si les enfants fréquentaient des écoles nommées Hitler ». Trois jours plus tard, Ömer Turan lui répond : « Un Turc pourrait-il vivre en Arménie ? Admettons que oui. Un Turc pourrait-il être député en Arménie ? Admettons que cela se puisse. Mais un Turc pourrait-il dire que les Arméniens ont massacré des Turcs en Arménie au Parlement arménien ? Je pose maintenant la question : qui a commis un génocide ? ».



Le 24 avril, le parlement turc avait également été le cadre d’un violent échange entre Garo Paylan et Umit Özdag, un député ultra-nationaliste. Alors que le président américain Joseph Biden venait officiellement de reconnaitre le Génocide des Arméniens, Özdağ affirmait son soutien à la politique de l’Empire ottoman sur Twitter en publiant une photo des membres du Triumvirat des Jeunes turcs et en ajoutant à l’adresse de Garo Paylan : « Mal-élevé, provocateur. Si tu n’es pas content, va enfer ! Talâat pacha n’a pas exilé des arméniens patriotes, mais ceux qui comme toi [nous] avaient poignardés dans le dos. Le moment venu, il se passera la même chose avec toi. Ce moment viendra ».



La réponse de Garo Paylan, ne s’est pas fait attendre : « Engeance qui soutient l’idée d’anéantir mon peuple, qui dit qu’ils le referont. Vous nous auriez tiré dessus sans que cela ne nous tue ? Nous sommes morts, mais ceux qui ont survécu n’ont cessé de lutter pour la justice. Et même après moi, ils ne cesseront de le faire. La majorité de ceux qui ont une conscience dans ce pays ne laisseront pas le champ libre aux fascistes de ton espèce ».

Source : quotidien Marmara, le 28 avril 2021.

S. Sukiasyan