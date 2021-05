65 membres du Congrès américain demandent une aide de 100 millions de dollars en 2022 pour l’Arménie et l’Artsakh

Aux Etats-Unis, 65 membres du Congrès américain sont en campagne pour demander que l’aide américaine à l’Arménie et à l’Artsakh soit portée en 2022 à 100 millions de dollars cette année. Une aide plus importante que les années précédentes du fait de l’agression turco-azérie sur l’Artsakh et l’Arménie et les dégâts causés par la guerre a indiqué l’ANCA (Armenian National Committee of America). Les 65 membres du Congrès américain se sont adressés aux responsables du budget pour l’aide extérieurs Barbara Lee et Hal Rogers afin qu’ils inscrivent une aide de 100 millions de dollars pour l’Arménie et l’Artsakh pour l’an prochain. Dans la demande de 100 millions de dollars 2 millions seront consacrées à la destruction des bombes et mines en Artsakh.

Krikor Amirzayan