Le Parlement veut criminaliser l’obstruction à une campagne électorale

Une semaine après que des manifestations de colère ont entaché la visite du Premier ministre Nikol Pachinian dans la province de Syunik, le parlement arménien a voté mercredi pour criminaliser l’obstruction aux campagnes électorales.

La mesure fait partie d’un ensemble d’amendements juridiques qui, selon la majorité pro-gouvernementale à l’Assemblée nationale, aideront à prévenir de graves irrégularités dans la préparation et pendant les élections législatives anticipées prévues en juin.

Les amendements demandent des amendes plus lourdes et des peines de prison plus longues pour les personnes déclarées coupable d’achat de voix, violences liées aux élections et perturbation du processus électoral. Ils introduisent également la responsabilité pénale pour les tentatives d’entraver les activités pré-électorales des partis politiques ou de leurs candidats individuellement.

Cela comprend le fait de forcer les gens à ne pas assister aux rassemblements électoraux ou à ne pas faire campagne pour un candidat aux élections. Les personnes reconnues coupables de telles infractions encourraient jusqu’à trois ans de prison.

« Si quelqu’un essaie d’empêcher une campagne électorale, il fera l’objet de poursuites pénales », a expliqué Vahagn Hovakimian, un député du bloc Mon pas et le principal auteur du projet de loi que les législateurs progouvernementaux ont adopté de toute urgence lors des première et deuxième lectures. .

Le projet de loi prévoit une peine d’emprisonnement plus longue (jusqu’à cinq ans) pour quiconque paierait des électeurs pour assister à ou boycotter un rassemblement pré-électoral.

Ani Samsonian, un député représentant le parti d’opposition Lumineuse Arménie (LHK), a critiqué le projet de loi, affirmant qu’il pourrait être utilisé pour pénaliser l’opposition.

« L’opposition n’a aucun levier pour contraindre les gens à faire des dons à son fonds de campagne », a fait valoir Samsonian. En revanche, dit-elle, Mon pas est en mesure de faire pression sur les hommes d’affaires pour qu’ils financent sa campagne électorale.

La force politique au pouvoir a fait adopter le projet de loi au parlement une semaine après la visite de Pachinian à Syunik, où il a été confronté à des protestations de résidents locaux le blâmant pour la défaite de l’Arménie dans le Haut-Karabakh l’année dernière.

Des dizaines d’hommes en colère ont injurié le Premier ministre et l’ont qualifié de « capitulateur » alors qu’il traversait les villes de province d’Agarak et de Meghri le 21 avril. Le cortège de Pachinian a été bombardé d’œufs alors qu’il traversait Goris plus tard dans la journée.

Pachinian a condamné ces incidents comme une « violation de la loi » avant que les autorités chargées de l’application des lois ont rassemblé une vingtaine de personnes et les ont inculpées pour hooliganisme et / ou résistance violente à la police. Le Comité d’enquête arménien a déclaré que les « actes de voyous » avaient été organisés par des responsables du gouvernement local liés à l’opposition dans le but d’entraver « les mouvements et les réunions de Pachinian avec la population ».

Certains détracteurs du gouvernement arménien affirment que Pachinian lui-même a enfreint la loi en essayant de tenir des rassemblements pré-électoraux avant le début officiel de la campagne pour les élections. Ils ont également accusé Pachinian de campagne illégale après avoir visité des villages de deux autres régions et y avoir organisé des rassemblements à la fin du mois dernier. Les alliés politiques du Premier ministre nient tout lien entre ces visites et le vote à venir.

Reste à voir si le président Armen Sarkissian signera le projet de loi. Ces dernières semaines, Sarkissian a contesté la légalité d’une législation soutenue par le gouvernement qui resserrerait le contrôle gouvernemental des universités d’État, donnerait plus de pouvoirs à un organe d’État supervisant le système judiciaire arménien et triplerait les amendes maximales pour diffamation.