Le Verbe (Canada) : Génocide arménien : les neiges éternelles de la mémoire

Génocide arménien : les neiges éternelles de la mémoire

PAR JAMES LANGLOIS

28 AVRIL 202128 AVRIL 2021

Du 24 au 25 avril 1915, environ 600 notables arméniens de Constantinople sont arrêtés, déportés et massacrés. Ainsi débute le premier génocide du 20e siècle qui, jusqu’en 1923, fera 1,5 million de morts. Chaque printemps, les Arméniens se souviennent qu’on a voulu les exterminer, laissant cinq générations profondément marquées. D’autant plus que, un siècle après les évènements, leur bourreau, le gouvernement turc, nie toujours. Regard sur cette page d’histoire à travers la mémoire de deux Arméniens.

« Mon arrière-grand-père, qui était le pacha (maire) de la ville de Marache et député au Parlement turc, a eu la tête tranchée. Ils l’ont mise sur une épée et ont fait le tour de la ville pour terroriser la population », me raconte le frère Gabriel de Chadarevian, dominicain du Canada.

Lire la totalité de l’article-reportage du journal canadien « Le Verbe », ci-dessous :

https://le-verbe.com/reportage/genocide-armenien-les-neiges-eternelles-de-la-memoire/?fbclid=IwAR22K0HjegTS_bkn7xAdpYkL0ht0C7dZrt8dgffCs6_PMzEyDso9k3_2InQ