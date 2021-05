Un berger Arménien du village frontalier arménien d’Aravous (Syunik) agressé en zone neutre par des soldats Azéris

Un berger Arménien aurait été agressé par des soldats Azéris dans la zone de sécurité à la frontière arméno-azérie dans la région de Syunik au sud de l’Arménie selon Arman Tatoyan le défenseur des droits de l’homme. Selon A. Tatoyan le berger a indiqué que le 18 avril à se trouvait à près de 500 mètres de son domicile avec son troupeau de 14 bêtes. « Entre 17 et 18 heures, lorsque le berger se trouvait à près de 50 mètres d’un poste azéri près du village d’Aravous, 3 soldats armés Azéris se sont approchés de lui » a indiqué Arman Tatoyan. Les Azéris auraient pointé leur arme en direction du berger Arménien et deux soldats auraient tenté de le déplacer en direction du poste de garde azéri. Durant toute cette agression les soldats Azéris auraient insulté et menacé le berger. Lorsqu’ils ont vu que des soldats Arméniens venaient en leur direction pour aider le berger, l’un des soldats Azéris aurait donné un coup de poing dans l’œil du berger Arménien avant de regagner précipitamment leur poste de garde.

Le 20 avril à 19 heures les soldats Azéris auraient au même endroit proféré des menaces à l’encontre du berger Arménien en pointant leur arme en sa direction. Arman Tatoyan a indiqué que ce fait était inquiétant et un geste coupable envers un citoyen arménien vivant à la frontière.

Le village d’Aravous qui se trouve dans la région de Syunik est devenu village frontalier avec l’Azerbaïdjan depuis la guerre de l’Artsakh et la cession des territoires.

Krikor Amirzayan