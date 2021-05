Témoignages de soldats arméniens torturés par des militaires azéris

Vice World News group a pu interviewer le jeune soldat arménien Vasken, volontaire de 25 ans, grièvement blessé, puis torturé pendant la guerre des 44 jours entre l’Azerbaïdjan et les forces arméniennes. D’autres soldats arméniens ont pu aussi témoigner des sévices infligés par des soldats et la police militaire azéri.

Vasken, esseulé sur le théâtre de guerre est resté sur place, immobile, pendant environ une semaine, se nourrissant des fruits d’un pommier poussant à proximité, lorsque les Azerbaïdjanais l’ont découvert et l’ont constitué prisonnier. Durant toute la route menant de l’Artsakh à Bakou, malgré de graves blessures et son état critique, l’armée azerbaïdjanaise l’a sévèrement battu. La même chose a continué à Bakou lorsqu’il a été transféré d’un poste de police à un autre.

Vice World rapporte les paroles du jeune homme selon lesquelles « les soldats azerbaïdjanais ont enfoncé leurs mains dans la plaie de mon estomac, ils m’ont versé du poivre moulu dans les yeux, m’ont brûlé les mains, les ont battus avec des chauves-souris. Tombant entre les mains de chaque nouveau groupe de militaires, j’ai de nouveau été sévèrement battu et torturé », se souvient Vazken.

Il dit également que les Azerbaïdjanais l’ont forcé à faire des déclarations obscènes au sujet du Premier ministre arménien.

« Ils m’ont frappé à la tête jusqu’à ce que je dise ce qu’ils voulaient », admet-il.

Bien qu’il soit déjà rentré chez lui, Vazken continue de marcher avec des béquilles, car les traces de torture et de blessures ne sont pas encore guéries. Armen, 20 ans, raconte que lors de sa capture, l’armée azerbaïdjanaise l’a frappé à la tête avec une barre de métal et lui a attaché les mains si fort qu’elles ont encore des cicatrices.

Selon Armen, tous les prisonniers ont été battus à coups de matraque depuis l’Artsakh jusqu’à Bakou. La même chose a continué avec la police militaire, selon Armen. Il était attaché au système de chauffage, et il a passé toute la nuit dans cette position. « Je n’ai pas pu dormir de la nuit à cause de la douleur », se souvient-il.

David, 19 ans, qui s’est également retrouvé en captivité azerbaïdjanaise, a admis qu’il valait mieux mourir que d’être capturé par les Azerbaïdjanais. Il a dit que de son détachement de volontaires, seul lui avait survécu et avait été capturé. David a noté qu’il avait été témoin de la façon dont l’un des volontaires s’est tiré une balle dans la tête en voyant les Azerbaïdjanais s’approcher. Bien que les Azerbaïdjanais aient d’abord donné de l’eau à David et pansé ses blessures, ils lui ont attaché les mains et ont commencé à le battre sévèrement. Il a ensuite été emmené à l’hôpital où il a reçu du pain et de l’eau et conduit à la police militaire. Selon lui, il y a été également contraint d ’« avouer » que la partie arménienne avait engagé des militants kurdes pour combattre en Artsakh.

« Ce n’était pas vrai, mais je n’avais pas le choix. Il y avait des électrochocs et d’autres instruments de torture dans la pièce, et ils m’ont dit qu’ils me battraient à mort si je ne disais pas ce qu’ils voulaient », admet le jeune homme, ajoutant que les Azerbaïdjanais lui ont cassé ses lunettes.

« Même lorsque les employés de la Croix-Rouge m’ont apporté de nouvelles lunettes, les Azerbaïdjanais les ont de nouveau cassées », a poursuivi David.

Le projet Vice World rappelle également les vidéos apparues sur Internet, où des Azerbaïdjanais ont littéralement coupé et tué des prisonniers arméniens devant les caméras. « Ces vidéos ont également été vues par les proches de ces jeunes », indique l’article.

L’auteur de l’article ajoute également que, selon diverses sources, de 60 à 220 Arméniens sont aujourd’hui en captivité en Azerbaïdjan. « Les autorités arméniennes affirment que de nombreux prisonniers ont simplement été tués », conclut l’auteur de l’article.