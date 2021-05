La Turquie s’en prend à la France après des critiques contre son agence de presse

Istanbul, 28 avr 2021 (AFP) - La Turquie a accusé mercredi la France d’« opprimer » les médias après que Paris eut reproché à l’agence de presse étatique turque de « propager des fake news » sur la situation des musulmans dans l’Hexagone.

Mardi, le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR), un organisme français, a publié une série de tweets critiques à l’endroit de l’agence de presse turque Anadolu, qualifiée d’« organe de propagande ».

En cause, plusieurs tribunes publiées sur le site en français d’Anadolu dénonçant l’« islamophobie » dont sont victimes, selon leurs auteurs, les musulmans vivant en France.

« Anadolu est un organe de propagande qui publie sur son site des tribunes d’opinion attaquant, de façon mensongère et calomnieuse, la France », a dénoncé le SG-CIPDR.

Anadolu « n’a de cesse de propager des fake news contre la France (...) en affirmant que l’État mettrait en place un ciblage de ses concitoyens musulmans. Cela est intolérable », a-t-il ajouté.

Ces critiques ont suscité une vive réaction mercredi du directeur du service de communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, qui a repris à son compte les accusations d’islamophobie contre la France et défendu Anadolu.

« Nous constatons que la France continue sa politique de discrimination et d’oppression à l’égard des musulmans, mais aussi des médias », a déclaré sur Twitter M. Altun.

« Arrêtez d’attiser l’islamophobie par le biais des institutions de l’Etat. Cessez vos pressions sur l’agence Anadolu », a-t-il ajouté.

Cet échange intervient dans un contexte de tensions entre la Turquie et la France, deux pays membres de l’Otan dont les relations se sont dégradées ces derniers mois.

Le président Recep Tayyip Erdogan taxe souvent le gouvernement français d’« islamophobie », une accusation reprise en chœur par les médias turcs, dont Anadolu.

L’agence Anadolu, qui a été fondée en 1920 et publie dans 13 langues, est régulièrement accusée par ses détracteurs de faire la propagande de M.Erdogan et de son parti.

Elle publie régulièrement des tribunes et analyses à charge contre les pays avec lesquels la Turquie a de mauvaises relations.