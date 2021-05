Les liaisons dangereuses

C’est une longue passionnante enquête faite par Swissinfo.ch, média qui appartient à la Société suisse de radiodiffusion et télévision. Dans ce long article en date du 27 avril, on apprend que si Bakou a usé et abusé de sa fameuse « diplomatie du caviar » pour influencer un certain nombre de décideurs et de structures européennes, il n’a jamais eu besoin de se donner vraiment du mal avec la Suisse : les deux pays ont « des intérêts stratégiques communs ». Ceci explique sans doute, en partie, pourquoi en « Suisse, il n’y a jamais eu d’enquête ou de condamnation en lien avec la « Caviar Connection », précise le journal. Et ce contrairement à l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie où des procédures pour corruption sont en cours. Parfois même très lourdes. Eduard Lintner, l’une des principales figures de la » caviar connection« au niveau européen, fait actuellement l’objet d’enquêtes dans son pays. Cet Allemand, membre de la très conservatrice CSU, était connu pour participer à des missions d’observation électorale en Azerbaïdjan. Son homologue suisse s’appelait, Andreas Gross. Ce représentant parlementaire de la Suisse auprès du Conseil de l’Europe et premier rapporteur du Parlement européen pour l’Azerbaïdjan, se souvient de « grosses disputes » avec Lintner, "qui voulait passer sous silence toutes les violations des droits humains commises par le dictateur azéri », explique Gross. Lui a toujours dénoncé les élections truquées.

Le régime quasi dictatorial qui règne en Azerbaidjan n’a pas empêché le rapprochement, au début des années 2000, avec Berne. La raison ? « La Suisse souhaitait diversifier ses sources d’énergie, c’est-à-dire réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe », affirme Swissinfo.ch. Concrètement, il s’agissait de faciliter la construction d’un corridor gazier à l’aide notamment du TAP, Trans Adriatic Pipeline. Depuis 2014, le groupe énergétique suisse Axpo, détient 5% des actions de ce pipeline. Ce gazoduc transportant du gaz naturel de l’Azerbaïdjan vers le sud de l’Europe via la Turquie est en service depuis 2020.

Cette collaboration sur fond d’intérêts communs fonctionne tellement bien que Berne et Bakou ont aussi uni leurs efforts politiquement au sein du Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Les deux pays, rejoints par quelques Etats d’Asie centrale, forment ce que l’on appelle le groupe de vote « Helvetistan ».

Cette coopération étroite se décline enfin à l’intérieur du pays depuis que la Soccar a acheté en 2012 toutes toutes les stations-service Esso de la Confédération. La Soccar est même désormais l’un des principaux mécène culturel. Certes, la guerre de 44 jours et la propagande agressive des Azeris a poussé certains Helvètes et politiques à boycotter les pompes pendant le conflit. Une goutte d’eau pour cette société d’Etat et ses filiales dont les revenus pétroliers et gazier ont été affectés au réarmement de l’Azerbaidjan.

