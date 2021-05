Des dizaines de manifestants pro-PKK détenus au Kurdistan

Souleimaniyeh (Irak), 28 avr 2021 (AFP) - Plusieurs dizaines de

manifestants irakiens pro-Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) sont

détenus depuis dimanche pour avoir manifesté contre une nouvelle incursion

anti-PKK de l’armée turque au Kurdistan d’Irak, a indiqué mercredi à l’AFP un

responsable.

Dimanche, "54 manifestants ont été arrêtés lors de ce rassemblement à

Souleimaniyeh", dans le sud du Kurdistan irakien, organisé au lendemain

d’intenses bombardements aériens et d’une incursion d’Ankara contre le PKK,

qu’elle considère comme une organisation « terroriste », dans le nord kurde

frontalier de la Turquie, a rapporté Mohammed Abdallah.

L’homme, chef du Mouvement pour la liberté de la société du Kurdistan, un

parti proche du PKK, a affirmé que parmi les personnes interpellées par la

police locale —dont « un journaliste et neuf femmes »—, certaines avaient subi

« des violences, des coups et des insultes de la part des forces de l’ordre ».

Le journaliste, Rebaz Hassan, de l’agence d’information pro-PKK Firat, a

été relâché, ainsi que 15 autres manifestants, "les autres sont toujours en

détention", a-t-il ajouté.

Le Kurdistan irakien est régulièrement pointé du doigt par les défenseurs

des droits humains qui dénonce arrestations arbitraires, violations de la

liberté de manifestation et atteintes régulières à la liberté de la presse.

A Souleimaniyeh, l’an dernier, des manifestations contre la vie chère et

les autorités qui n’ont pas payé leurs fonctionnaires depuis des mois ont mené

à la mort de huit protestataires, parfois des adolescents dont les familles

attendent encore justice, et des dizaines d’arrestations.

Le PKK, qui refuse de reconnaître le gouvernement kurde irakien et milite

pour un Kurdistan unifié à cheval sur la Syrie, la Turquie, l’Irak et l’Iran,

est autant l’ennemi d’Ankara que d’Erbil.

La Turquie, qui a de facto installé une dizaine de bases militaires depuis

25 ans au Kurdistan irakien, bombarde régulièrement dans les zones

montagneuses du nord de l’Irak des bases arrières du PKK, qui livre depuis

1984 une sanglante guérilla sur le sol turc ayant fait plus de 40.000 morts.

Régulièrement, Bagdad proteste, mais Ankara répète qu’elle entend

« s’occuper » du PKK dans ces régions si Bagdad n’est "pas en mesure de le

faire".