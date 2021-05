Histoires d’en rire sur les Arméniens avec Karine Dubernet

Artiste aux multiples talents, Karine Dubernet, 46 ans, d’un père d’origine arménienne, est une humoriste, comédienne, auteure et interprète. Elle découvre la comédie à Marseille, sa région natale où elle fait ses classes au conservatoire de région d’Art Dramatique.

Arrivée à Paris, elle se fait repérer comme chroniqueuse sur Europe 1 avec ses « Billets d’Humeur » dans l’émission de Nicolas Demorand ainsi que dans l’émission « On ne demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier. On la retrouve actuellement toutes les semaines sur Rire et Chansons dans la matinale de Bruno Roblès pour son Top de l’actu.

Karine Dubernet fait également de l’œil à la caméra. En effet, elle fait ses premiers pas au cinéma avec Claude Lelouch dans ces « Ces Amours Là ». Elle joue également dans la série « Les Petits meurtres d’Agatha Christie » sous la direction d’Olivier Panchot sur France 2.

Depuis 2001, Karine a été 30 fois à l’affiche au théâtre.

🇦🇲 106e Commémoration du génocide Arménien 🇦🇲 24/04

❤ Merci Papy et Mamie d’avoir survécu ❤ Markarian

🤡 Faites l’humour, pas la guerre... 🤡

➖ Une pensée pour tous les Arméniens

