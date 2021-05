Les Arméniens commémorent le 106e anniversaire du Génocide

Comme tous les 24 avril, la communauté arménienne du Puy de Dome s’est retrouvée pour commémorer le Génocide arménien commis en 1915 pour l’Etat turc.

Autour d’une vingtaine de personnes, autorisée par la préfecture en cette période de pandémie, Claudine Khatchadourian présidente de l’association « rencontres et culture arméniennes » a souhaité retracer ce qu’avait vécu ce petit peuple du Caucase en avril 1915 : viols, tortures, déportations et mort dans les déserts de Deir Er Zor . Plus de 1,5 millions d’Arméniens furent exterminés sous les coups des soldats turcs et kurdes. Elle a aussi rappelé que les Arméniens demandent tous les ans que la Turquie reconnaisse ce génocide qu’elle a commis et qu’elle continue ouvertement à nier.

Elle a souhaité aussi rappeler les tueries et les massacres qui ont eu lieu en octobre 2020, en Artsakh, où les Arméniens du Haut Karabagh ont été massacrés et torturés par des Azéris, des turcs .

Après quelques mots de Serge Godard, ancien maire de Clermont Ferrand et d’Alain Neri, ancien sénateur du Puy de Dôme, une gerbe et une multitude de fleurs ont été déposées à la plaque commémorative de la Place des Vignerons à Clermont-Ferrand.