Nouvelles violations azerbaïdjanaises en Artsakh

Le bureau de Kéram Sdépanyan, le Défenseur des Droits de la République d’Artsakh, informe que le 25 avril, les forces azerbaïdjanaises qui occupent la région de Kelbadjar ont empêché 25 pèlerins arméniens d’accéder au monastère de Dadivank où devait se dérouler une ordination sacerdotale prévue par le diocèse d’Artsakh.



Dans son communiqué, K. Sdépanyan déclare : « En empêchant l’entrée des croyants à Dadivank sous des prétextes fallacieux, l’armée azerbaïdjanaise a voulu empêcher cette importante cérémonie de l’Église apostolique arménienne. De cette manière, la partie azerbaïdjanaise a violé l’accord conclu grâce à la médiation des soldats de la paix russes selon lequel les fidèles arméniens peuvent accéder au monastère de Dadivank et y célébrer des liturgies. Les droits et libertés religieux sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres documents internationaux fondamentaux dont le non respect constitue une violation de la dignité humaine, des droits et des libertés. Le Défenseur des Droits de la République d’Artsakh informera les structures internationales compétentes de cet incident, pour les inviter à utiliser des mécanismes clairs contre les actions illégales de l’Azerbaïdjan ».

L’ordination sacerdotale prévue au monastère de Dadivank a finalement eu lieu en fin d’après-midi en l’église Saint Jean Baptiste du Monastère de Gantzassar. En même temps que l’accès des pèlerins arméniens, les forces azéries ont également empêché l’approvisionnement en nourriture de la congrégation du monastère. L’événement a été fermement condamné par le Catholicossat suprême de Saint-Etchmiadzine.

Sahag Sukiasyan

D’après 1 In am Erevan le 27 avril 2021