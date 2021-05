Délégation française à l’Université médicale d’Erevan

Aujourd’hui, les députés du Parlement français ont rendu visite au Centre de réhabilitation du Défenseur de la Patrie.

Les députés Guy Tessier, François Puponi, Xavier Breton et la sénatrice Valérie Boyer ont pris connaissance de l’état de santé des militaires blessés à la guerre.

Haykuhi Minasyan, directeur du Homeland Defender Rehabilitation Center, a présenté l’histoire, la mission et le travail du Sénat français au Groupe d’amitié France-Arménie du Sénat français, notant qu’en plus des questions de santé, de nombreux programmes visant à fournir l’éducation et l’emploi à l’Homeland Defenders sont mis en œuvre ici.



Les élus français ont également été présentés au centre prothétique récemment ouvert. Les invités se sont enquis de l’état de santé des soldats ayant besoin de prothèses, appréciant grandement le travail effectué par le centre.

À la fin de la réunion, ils ont souligné que les problèmes des militaires resteraient au centre de leur attention.