L’Arménie supprime les restrictions concernant le vaccin AstraZeneca

Le ministère arménien de la Santé a autorisé tous les adultes à se faire vacciner contre le COVID-19 par le vaccin AstraZeneca, alors que le rythme des vaccinations est lent dans le pays pourtant durement touché par la pandémie.

Le ministère a lancé sa campagne de vaccination le 13 avril, ciblant initialement uniquement les travailleurs de première ligne, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques âgées de 55 ans et plus. Ils sont sont éligibles au vaccin d’AstraZeneca.

La campagne a été étendue une semaine plus tard aux personnes plus jeunes jugées les plus exposées au coronavirus. Pour des raisons de sécurité, seuls le vaccin russe Spoutnik leur est proposé.

Selon les autorités sanitaires, seuls environ 2200 Arméniens avaient été vaccinés contre le COVID-19 lundi, malgré une troisième vague en cours dans le pays qui compte environ 3 millions d’habitants.

Près de 11 000 personnes éligibles aux vaccins sont enregistrées auprès de la polyclinique d’Erevan n ° 17. Seules 43 d’entre elles ont reçu des injections d’AstraZeneca ou de Spoutnik V à ce jour, s’est plaint mardi le directeur de la polyclinique, Satenik Badalian.

Cette dernière s’est entretenue avec le service arménien de RFE / RL alors qu’elle s’est elle-même fait vacciner au centre de soins de santé. Elle a exhorté davantage de personnes à suivre son exemple.

Il est apparu que la ministre de la Santé Anahit Avanesian a décidé ce week-end d’étendre l’admissibilité au vaccin AstraZeneca à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus.

Avanesian avait expliqué plus tôt que le 31 mai était la date limite pour utiliser les 24 000 premières doses de vaccin importées en Arménie le 28 mars. Gayane Sahakian, directrice adjointe du Centre de contrôle et de prévention des maladies du ministère, a insisté sur le fait que ce n’était pas la raison pour laquelle le ministre a éliminé les restrictions d’âge et autres exigences pour les Arméniens désireux de recevoir l’AstraZeneca.

« Ces derniers jours, nous avons reçu de nombreux appels téléphoniques de personnes qui souhaitent se faire vacciner mais qui ne font partie d’aucun groupe à haut risque », a justifié Sahakian.

Elle a également précisé que les autorités maintenaient leurs restrictions sur l’utilisation du Spoutnik V. Il est toujours réservé aux personnes vulnérables âgées de 18 à 54 ans.

L’Arménie a reçu 15 000 doses du vaccin russe le 8 avril et 28 000 autres le lundi.

Le ministère de la Santé a signalé mercredi matin 595 nouvelles infections au coronavirus sur les dernières 24 heures, et 18 décès directement causés par le COVID-19. Plus de 1 200 personnes infectées par la maladie sont dans un état grave ou critique.