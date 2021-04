Ter-Petrosian met en garde contre les élections « inconstitutionnelles »

L’ancien président Levon Ter-Petrosian a accusé les autorités arméniennes d’avoir prévu de tenir des élections législatives anticipées en violation de la Constitution du pays.

La Constitution stipule que de telles élections ne peuvent avoir lieu que si le Premier ministre Nikol Pachinian démissionne et que le Parlement arménien échoue à deux reprises à élire un autre chef du gouvernement.

Pachinian a démissionné à cette fin dimanche. Il a précisé qu’il continuerait à exercer ses fonctions au moins jusqu’au jour du scrutin.

Certaines personnalités de l’opposition et certains avocats critiquant le gouvernement soutiennent que la Constitution ne permet pas à Pachinian de rester au pouvoir après sa démission. Ter-Petrosian a effectivement fait écho à leur point de vue dans un communiqué publié lundi.

Ter-Petrosian a cité un article publié par Edgar Ghazarian, l’ancien chef du personnel de la Cour constitutionnelle. Il a expliqué que les arguments de Ghazarian doivent être pris au sérieux par le président Armen Sarkissian, les juges de la Cour constitutionnelle et les forces politiques arméniennes. Ou bien, a-t-il dit, ils seraient complices de la conduite « d’élections inconstitutionnelles ».

L’ex-président a également critiqué les deux partis d’opposition parlementaires qui se sont engagés à aider Pachinian à s’assurer que l’Assemblée nationale n’élit pas un autre Premier ministre après sa démission. Il a affirmé que les partis Arménie prospère (BHK) et Lumineuse Arménie ont conclu un accord inconstitutionnel avec Pachinian.

Le bloc Mon pas de Pachinian a insisté mardi sur le fait que la constitution n’exigeait pas que le Premier ministre quitte ses fonctions maintenant.

« Certains cercles essaient maintenant de jeter une ombre sur les élections, a commenté Vahagn Hovakimian, un député de Mon pas interrogé par le service arménien de RFE / RL. Le premier président [d’Arménie] se joint à eux, ce qui est une tragédie. »

Mikael Melkumian du BHK a reconnu que les experts juridiques sont divisés sur ce que doit être le statut actuel de Pachinian. Melkumian a affirmé que seule la Cour constitutionnelle peut décider lesquels d’entre eux ont raison.

« Si nous demandions à la Cour constitutionnelle de discuter de cette question, cela ralentirait le processus [politique pré-électoral], a-t-il noté. Nous voulons tous nous assurer que les élections ont lieu le 20 juin. »

Ter-Petrosian n’a pas dit si son parti du Congrès national arménien (HAK), qui n’est pas représenté au Parlement actuellement, boycottera les élections prévues. Un porte-parole du HAK a confié que le parti devait tenir un congrès le 7 mai.

Ter-Petrosian et ses associés critiquent de plus en plus Pachinian depuis qu’un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie a mis fin à la guerre au Haut-Karabakh en novembre. Comme d’autres personnalités de l’opposition, ils lui reprochent la défaite de l’Arménie dans la guerre de six semaines.

L’ex-président, qui avait dirigé l’Arménie de 1991 à 1998, a dit le mois dernier que Pachinian devait démissionner et « au moins temporairement » quitter le pays pour mettre fin à la crise politique d’après-guerre. Le Premier ministre a réagi de manière cinglante à cette déclaration.