ONU : La reconnaissance américaine du génocide arménien est une victoire dans la « lutte contre le déni »

L’envoyé arménien Mher Margaryan à l’ONU profondément reconnaissant au président Joe Biden pour la reconnaissance de la vraie nature des atrocités commises pendant la Première Guerre mondiale.

Les membres ont exhorté à « mettre fin au siècle d’indifférence et de déni » du génocide ; « les discours n’empêchent pas les atrocités, mais l’action politique opportune le fait ».

NEW YORK : L’annonce faite samedi par le président américain Joe Biden reconnaissant les massacres d’Arméniens par les forces ottomanes pendant la Première Guerre mondiale comme un génocide honore non seulement les victimes et leurs familles, c’est aussi une victoire dans « la lutte contre le déni et les tentatives pour blanchir les crimes passés », a déclaré l’ONU lundi.

Mher Margaryan, représentant permanent de l’Arménie auprès de l’ONU, a ajouté que la décision de l’administration à Washington est une contribution « pour laquelle nous sommes profondément reconnaissants ».

Ses commentaires sont venus lors d’une table ronde organisée par la mission arménienne à l’ONU pour réfléchir à l’héritage de l’organisation humanitaire basée aux États-Unis, la Near East Foundation, et à son effet sur l’évolution du multilatéralisme humanitaire. La fondation, créée en 1915 pour s’attaquer aux conséquences humanitaires du génocide arménien, est l’une des plus anciennes organisations philanthropiques internationales au monde.

« Nous rendons hommage à cet effort exceptionnel, initialement mis en place avec le soutien du peuple américain pour aider à soulager les souffrances des Arméniens », a déclaré Margaryan.

On estime que le massacre systématique des Arméniens dans l’Empire ottoman entre 1915 et 1917 a entraîné la mort d’environ 1,5 million de personnes. Les meurtres et les déportations massives d’Arméniens et d’autres atrocités de masse dans le monde ont incité l’avocat polonais Raphael Lemkin à inventer le terme « génocide » et à initier la Convention sur le génocide, qui définit la définition juridique du terme. Il a été adopté à l’unanimité par l’ONU en décembre 1948 et est entré en vigueur en janvier 1951.

Margaryan a déclaré que bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions au fil des ans sur l’échec du monde à empêcher le génocide arménien, « 100 ans plus tard, la capacité de la communauté internationale à identifier et à réagir correctement aux crises humanitaires est encore considérablement remise en question. . »

Il a ajouté : « Ce n’est que récemment que l’Azerbaïdjan et la Turquie ont déclenché une violence brutale et insensée contre le peuple arménien, au milieu de la pandémie mondiale, dans une tentative de résoudre le conflit du Haut-Karabakh par la force avec la participation de combattants terroristes et de mercenaires étrangers, accompagnés de nombreux , crimes de guerre largement documentés. »

L’envoyé a déclaré que la détention continue de prisonniers de guerre et d’otages civils par l’Azerbaïdjan, en violation du droit international humanitaire, ainsi que « la vaste campagne menée par l’État de déshumanisation des Arméniens (montrent que) l’idéologie génocidaire n’appartient pas seulement à l’histoire. . »

Savita Pawnday, directrice exécutive adjointe du Centre mondial pour la responsabilité de protéger, a déclaré que la négation du génocide « aggrave les blessures du passé et sème les graines de l’injustice future ».

Tout en concédant que la reconnaissance par Biden du génocide arménien était en grande partie symbolique, elle a déclaré qu’accepter la vérité des génocides peut aider à empêcher leur récurrence, et constitue un premier pas vers l’obtention de la justice pour les survivants et autres victimes et la reconnaissance des schémas de discrimination qui peuvent conduire au génocide.

« Trouver des solutions devient plus facile (avec la reconnaissance des génocides), alors que le déni aggrave les blessures du passé et sème les graines de futures injustices (dans un) monde où 18 millions de personnes sont actuellement déplacées par les conflits et la guerre », a déclaré Pawnday.

Elle a appelé tous les États membres de l’ONU à reconnaître officiellement le génocide arménien et à « mettre fin à un siècle d’indifférence et de déni ».

Une forme que peut prendre le déni, a-t-elle ajouté, est la caractérisation des atrocités comme une « crise humanitaire ».

« Nous savons tous que les crises humanitaires actuelles ne peuvent être résolues par des couvertures et des bandages seuls », a déclaré Pawnday. S’adressant à l’ONU en général, elle a ajouté : « Les discours n’empêchent pas les atrocités. Une action politique opportune le fait. »

Elle a souligné la persécution de la population musulmane Rohingya au Myanmar ces dernières années par la junte militaire du pays, au cours de laquelle plus de 700 000 Rohingyas ont été contraints de fuir de l’autre côté de la frontière vers le Bangladesh. Elle a déclaré qu’il avait été décrit par un Conseil de sécurité de l’ONU dans l’impasse comme « une crise humanitaire qui se déroule au Bangladesh » plutôt qu’un génocide perpétré par les Tatmadaw ».

Pawnday a ajouté : « Dans la sphère multilatérale, considérer la crise à travers un prisme humanitaire est considéré comme apolitique et neutre pour parvenir à un consensus. Pourtant, la réalité sur le terrain est que l’aide humanitaire est profondément politique.

« La communauté internationale est devenue complice en donnant un laissez-passer gratuit à certains auteurs. L’incapacité du Conseil de sécurité à répondre de manière adéquate au génocide des Rohingyas en 2017 a créé un climat d’impunité que les généraux ont exploité.

« Le coup d’État de février est le prix que le peuple du Myanmar va payer pendant très longtemps pour l’échec de la communauté internationale à défendre les droits de l’homme et à demander des comptes à ces généraux. »

Sarah Lea Whitson, directrice exécutive de Democracy for the Arab World Now et modératrice de l’événement de lundi, a déclaré qu’il avait été douloureux pour la diaspora arménienne d’avoir à « supplier » les États-Unis pour la reconnaissance du génocide.

Mais elle a ajouté : « Je suis très reconnaissante que (Biden) ait finalement franchi cette étape, en retirant la question du génocide de la table politique. »

Khatchig Mouradian, maître de conférences en études sur le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Afrique à l’Université Columbia de New York, a contesté la perception implicite répandue des Arméniens comme des destinataires passifs de la violence d’une part, et de l’humanitarisme occidental d’autre part.

Dans son livre, « The Resistance Network », il montre comment les Arméniens ont coordonné un « effort d’auto-assistance et de résistance humanitaire robuste » même pendant les heures les plus sombres du génocide.

En fin de compte, a-t-il déclaré, cet effort a permis de recueillir des fonds considérables, en particulier auprès des écoles, des familles et du Congrès américains. Il l’a décrit comme « l’un des points lumineux d’une sombre histoire ».

Les militants arméniens sont une partie cruciale de l’histoire et ne devraient pas être mis à l’écart comme ils l’ont été traditionnellement, a ajouté Mouradian, car ils étaient les intermédiaires et les militants qui ont défié la peur et les autorités ottomanes, et grâce aux efforts desquels l’aide a atteint ceux qui souffraient. .

« Il est important d’intégrer cela dans le récit car il a une leçon », a-t-il déclaré. « Chaque fois que les réalisations des organisations de défense des droits de l’homme sont comptées, il est utile de se demander : Qu’en est-il des militants locaux et des travailleurs humanitaires ? Leur travail est-il supprimé ou effacé du récit ? »

Ceci, a-t-il dit, est important non seulement lorsqu’il s’agit de demander des comptes aux auteurs d’atrocités, mais cela aide également à déterminer la forme et l’avenir des actions humanitaires.

« Le genre de monde que nous allons (transmettre à nos) enfants dépend en grande partie de la façon dont nous nous voyons - en tant qu’individus, groupes ou organisations - intervenant », a déclaré Mouradian.

« Nous considérons-nous comme des leaders, et les habitants sont censés travailler pour nous et nous suivre alors que nous nous engageons dans l’action humanitaire ? Ou sommes-nous à côté des habitants, leur permettant de tracer leur propre avenir ? »

Hugo Slim, chercheur à l’Université d’Oxford, a appelé à des changements dans le système humanitaire mondial actuel, qu’il a décrit comme un « système de clubs impérial occidental, financé presque entièrement par les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et conduit en New York et Genève par les groupes occidentaux. »

Il a ajouté : « Il est exploité dans la région coloniale par un grand groupe de grandes agences qui dominent les ressources et la politique, et qui fonctionnent comme une élite impériale sur un peuple sujet à travers le monde. Les gouvernements deviennent les contractants de ce système plutôt impérial. »

La Fondation du Proche-Orient s’appelait le Comité américain pour les secours syriens et arméniens lorsqu’elle a été fondée en 1915. Elle a organisé la première grande opération internationale de secours humanitaire au monde, soutenue par le gouvernement américain, en réponse aux informations faisant état des atrocités commises contre les Arméniens en ottomane. Empire. Il a aidé à sauver plus de 132 000 orphelins arméniens et plus d’un million de réfugiés, et a contribué à la création de plus de 400 hôpitaux, écoles, orphelinats et centres de traitement pour réfugiés.

La renommée Near East Foundation en 1930, organisation pionnière a défini bon nombre des stratégies employées par les principaux groupes humanitaires internationaux.