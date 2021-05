Commémoration du 106e anniversaire du génocide des Arméniens à Avignon et l’Isle-sur-la-Sorgue

SAMEDI 24 Avril à 11 H au cimetière de l’ISLE S/ SORGUE en présence du maire Pierre GONZALVES, et du député Jean-Claude BOUCHET et de nombreux porte drapeaux., nous avons commémoré en petit comité le génocide des Arméniens, avec discours de la présidente Véronique BRUNA.Cette cérémonie a été suivie comme chaque année, par celle des Déportés avec dépôts de gerbes.

SAMEDI 24 Avril à 16 h au square Agricol Perdiguier à Avignon, avec Mme la sous Préfète Marie-Charlotte EUVRARD et Mme Cécile HELLE maire d’Avignon, étaient présents un parterre d’élus, le représentant du président de la région Sud : Michel BISSIERE, le président du département de Vaucluse Maurice CHABERT, le président de l’agglomération du Grand Avignon, Joel GUIN, le Sénateur Lucien STANZIONE les députés : Marie-France LORHO, Souad ZITOUNI et Adrien MORENAS, les maires : Michel TERRISSE et Eric CHAUVET. Une centaine de personnes étaient réunies dans ce superbe square pour écouter le discours de la présidente honoraire Véronique BRUNA et celui de la sous Préfète qui pour la première fois a lu le message du gouvernement ; dépôts de presque une dizaine de gerbes et un protocole d’une grande tenue ; ce fut une belle cérémonie, en dépit des gestes barrières, de la convivialité , une grande fraternité parmi l’assistance ;

A l’issue de la cérémonie officielle, le conseil d’administration de l’AFAAR & les adhérents présents ont récité le Hay Mer devant le magnifique Khatchkar , puis dépôt de gerbe et recueillement au pied du buste de Missak MANOUCHIAN, tout proche et qui n’avait pas pu être honoré en février dernier, cause covid !

Mme la S/Préfète, Mmes et Mrs les élus, Mmes et Mrs les représentants des Autorités Civiles et Militaires, Mmes et Mrs les Présidents d’associations d’anciens combattants et Victimes de guerre, Mmes et Mrs les Présidents d’association, Mmes et Mrs les Portes Drapeaux, Mmes et Mrs, Chers amis,Permettez moi de saluer la présence parmi nous de Mme la ssPréfète qui représente l’Etat donc qui est la voix de la France. Notre pdt Emmanuel Macron a fait du 24 avril une journée inscrite au calendrier républicain et nous saluons cette initiative.Aujourd’hui nous commémorons dans le monde entier le 106 ème triste anniversaire du Génocide des Arméniens. Ce génocide n’appartient pas au passé , il s’ancre dans le présent et menace le futur. C’est l’idéologie du Génocide qui se renforce à travers l’agression turco-azérie en Artsakh, nom donné par les Arméniens au Karabagh . Les terres ancestrales des Arméniens redeviennent comme en 1915 , des terres d’épouvante,gorgées du sang arménien, car on leur refuse toujours le droit d’y vivre ! Le but des génocidaires était de confisquer les biens, les capitaux, les monuments et surtout les terres arméniennes qui sont un obstacle au panturquisme.Ceux qui défendent l’intangibilité des frontières dans ce conflit se trompent car ils connaissent mal l’histoire du Haut Karabagh ; Staline a donné à l’Azerbaidjian les terres millénaires du peuple arménien, dans le but de diviser pour mieux régner. Ceux qui défendent l’autodétermination des peuples sont dans la vérité car ce sont des territoires occupés à plus de 90 % par les arméniens. A la chute de l’URSS, les haines ont ressurgi et les arméniens ont subi des massacres à Soumgait,Bakou, la seule solution était donc de se défendre et en 1994 ils ont pu repousser les forces azeries. Mais pour autant le conflit n’était pas résolu.Le Groupe de Minsk constitué de la France, des USA et de la Russie aurait dû être le maître d’œuvre de l’autodétermination .Seul le Président Macron a eu le courage de nommer clairement l’agresseur mais ce n’est qu’une diplomatie déclarative, bien insuffisante pour faire cesser les combats ! Alors que la menace des rafales aurait eu un effet dissuasif, comme en Grèce.Le déni du génocide, c’est la préparation d’autres crimes majeurs où il faut détruire définitivement « les restes de l’épée », les chiens qu’il faut chasser, les giavours,les infidèles ! La guerre du Karabagh est l’occasion rêvée, en 1915 l’Europe était enlisée dans la grande guerre, en 2020 le monde est enlisé dans une pandémie, les Etats Unis connaissent des élections difficiles le moment est idéal pour que disparaissent les arméniens d’Artsakh et après que deviendra la fragile Arménie ? Sur qui pourra-t-elle compter ? Sur l’Europe ? Sans la Russie l’Arménie n’existe plus.L’argent du pétrole arme jusqu’aux dents les agresseurs . Un déluge de feu , de phosphore blanc ,d’armes non conventionnelles, de drônes tueurs de fabrication israeliennes et turques, un déferlement de mercenaires djihadistes s’abattent sur cette petite république . 5000 morts, il était temps d humilier cette démocratie, de la mettre à genoux. Les prisonniers au mépris des lois internationales ne sont toujours pas rendus , ils sont traités de terroristes et souffrent de conditions inhumaines : le Sénateur A,Milon est intervenu au Conseil de l’Europe où se défendent les droits de l’homme, nous l’en remercions .Les églises, les monastères sont en péril ? Que fait l’UNESCO ? Les journalistes sont interdits de visite.La diplomatie a échoué, c’est la violence qui triomphe. A Bakou pour célébrer cette victoire les dictateurs ont invoqué la mémoire d’Enver ordonnateur du Génocide des Arméniens et thuriféraire du panturquisme, force est donc de constater que les intentions génocidaires sont clairement exprimées,et que dire du parc des trophées , parc de l’horreur mis en scène par BAKOU, symbole du racisme anti arménien . L’ambassadeur de France en Armenie Jonathan Lacôte déclare : « La guerre n’est pas un sujet à mettre en scène... L’Armenie est digne dans la défaite, il faut aussi être digne en cas de victoire et la priorité est le retour des prisonniers conformément à la déclaration tripartite du 9 novembre et au droit international, le retour des personnes déplacées, la protection du patrimoine culturel et la reprise d’un dialogue constructif

pour trouver unepaix durable » Permettez moi de citer Antoine BAGDIKIAN pdt de l’association nationale des anciens combattants et résistants arméniens dans sa lettre au président de la République E MACRON, Jaurès s’écriait « l’Humanité ne peut pas vivre avec le cadavre du peuple arménien assassiné dans sa cave ». Nous sommes, dans cette cave, et l’on se sent bien seuls et délaissés, même par la France, alors que c’est ici que les Arméniens ont eu le plus fort de leur engagement militaire exemplaire : deux guerres mondiales, la Légion d’Orient et la Résistance ! Je pense au groupe Manouchian, nous lui rendrons hommage après la cérémonie.Toutefois,le gouvernement face au Milli gorus,par la dissolution des loups gris, a démontré qu’il semblait avoir pris la mesure du problème et qu’il était capable de punir sur son propre sol les agresseurs. Ces agresseurs qui utilisent nos lois pour traîner devant les tribunaux français les journalistes qui dénoncent les tâcherons du négationnisme. Les rôles sont inversés, ce sont les victimes qui sont sur le banc des accusés, au nom de la liberté d’expression ! Plus que jamais nous demandons une loi pénalisant la négation du Génocide arménien à l ’exemple des lois pénalisant la négation des génocides juif et tutsi.En 2001 une loi déclare que la France reconnaît ce génocide mais cette loi ne désigne pas son auteur. Aujourd’hui le pays bourreau est tout-puissant , menace quiconque ose dire la vérité dans son pays et hors de son pays car le négationisme fait partie du crime. De plus le gvt turc pratique un négationnisme d etat avec des moyens financiers puissants pour corrompre, manipuler l’information. Il falsifie sa propre histoire, éduque sa jeunesse dans la haine anti arménienne, emprisonne les journalistes, les intellectuels, tous les démocrates turcs qui veulent la vérité, reconnaître une page sombre de leur histoire et réparer le mal fait à une partie de leur peupleDepuis 2011 le génocide des Arméniens est étudié en Fance par tous les élèves ; Le ministre de l’éducation nationale prévoit aussi une formation pour aider les enseignants confrontés de plus en plus au négationnisme des associations franco-turques !Je voudrais remercier les élus et intellectuels qui ont signé en octobre 2020 dès le début de l’agression turco-azerie, une tribune parue dans le JDD pour demander l’arrêt des combats et le soutien de la France au peuple arménien agressé,Dans notre région merci au soutien indéfectible du président Renaud Muselier, dans notre département à son président Maurice Chabert , à Mr le pdt du grand Avignon Joel Guin, merci aussi à tous nos parlementaires vauclusiens, : les Sénateurs Stanzione , Blanc, Milon, Mmes lesdéputées Zitouni, Lorho, Mrs les Députés Morenas, Bouchet et Aubert.Et enfin je voudrais féliciter le Sénat & l’Assemblée Nationale qui ont demandé au gouvernement d’œuvrer pour la paix en Artsakh en reconnaissant son indépendance . Aujourd’hui, le pdt du Sénat Gérard Larcher, deuxième personnage de l’Etat, est avec tous les pdtsdes groupes politiques à Erevan au mémorial du génocide, c’est un signal fort, très fort ( comme ladéclaration tant espérée du pdt des USA Joe Biden). Le droit international doit triompher : nous demandons la restitution des terres prises par la violence , et la reconnaissance de l’ARTSAKH gage d’une paix durable. Il est encore temps pour la diplomatie française de sortir de sa frilosité , d’écouter son parlement &l’opinion publique,en jouant un rôle dans le groupe de Minsk, , car c’est cette France que nous aimons ,à laquelle nous avons donné le meilleur de nous mêmes, lorsqu’elle protége les victimes face à l’ indifférente Europe, tétanisée par le gouvernement turc !24 avril 1915, 1million et demi de victimes, premier génocide du 20 ème siècle, le peuple arménienest détruit aux 2/3 par les jeunes turcs,27 septembre 2020, agression turco-azerie 5000 victimes, une génération de jeunes hommes est fauchée,véritable hémorragie, les bourreaux sont les mêmes, ne laissons pas le génocide continuer car les dictateurs se nourrissent de la faiblesse des démocrates ! Je vous remercie