En Turquie, une enquête a été ouverte sur la publication sur le génocide arménien par la Chambre des avocats de Diyarbakir

Le bureau du procureur général républicain de Diyarbakir (Tigranakert l’arménienne) à l’est de la Turquie a ouvert une enquête sur le barreau de Diyarbakir pour une déclaration faite à l’occasion du 106e anniversaire du génocide arménien, rapporte le site Ermenihaber.

« Nous partageons la douleur du grand désastre. La vérité présentée par les Arméniens est l’un des nœuds les plus vitaux pour affronter le passé » indiquait le communiqué du barreau de Diyarbakir.

Dans le texte de l’annonce, il était fait référence à 1915. L’arrestation le 24 avril d’intellectuels Arméniens, leur « destin inconnu », les accusations portées contre la Chambre pour des publications similaires ces dernières années, et l’appel aux autorités et à la société turque de confronter la vérité présentée par les Arméniens.

Les membres du Conseil de la Présidence de la Chambre ont été inculpés en vertu de l’article 1 du Code pénal turc pour « humiliation du peuple turc, de la République de Turquie, des institutions et organes de l’Etat ».

Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas du premier cas d’enquête ouverte contre la Chambre des avocats de Diyarbakir pour avoir publié une déclaration sur le génocide arménien.

Krikor Amirzayan