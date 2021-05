En Azerbaïdjan, mécontentement après la reconnaissance par Biden du génocide arménien

La reconnaissance ce samedi 24 avril comme « génocide » par le président américain Joe Biden du massacre des Arméniens en 1915, suscite la colère en Azerbaïdjan. La république turcophone du Caucase, très proche politiquement d’Ankara, sort victorieuse d’une guerre à l’automne dernier avec l’Arménie voisine au Haut-Karabakh. Un conflit territorial lié à la fois à l’héritage soviétique et à plus d’un siècle d’animosité entre Arméniens et Turcs. Ce génocide, commis par le gouvernement Jeunes-Turcs, a tué 1,2 à 1,5 millions d’Arméniens, près des trois quarts de la population arménienne de l’empire ottoman à l’époque.

