Cérémonie à Sourp Kevork

Une cérémonie spéciale a eu lieu à l’église apostolique arménienne Sourp Kevork de Saint Loup à la mémoire des victimes du genocide devenues martyrs suite à leur canonisation. De plus un Requiem a été dédié à la mémoire du soldat Gagik Siraderian tombé lors de la bataille de Hadrout et dont le corps a été retrouvé cinq mois après.Un Madagh a été distribué par la famille de sa fille Marinée Abraamian .

La Sainte Messe a été célébrée par le Père Gomidas Tigranyan. Le Président du C.A. Garo Hovsepian et le Maire de secteur Lionel Royer Perreault ont rappelé les événements, les faits, les dimensions de la Cause Arménienne et la déclaration du président des États Unis Jo Biden. Garo Hovsepian a lu le message du député Guy Teissier envoyé depuis Erevan.Etaient présents nombre d’élus dont Aurore Bruna Conseillère Municipale et Thierry Santelli Conseiller Départemental.L’église Sourp Kevork a vécu une journée de ferveur religieuse et patriotique.





Garo Hovsepian