Ararat Mirzoyan, le Président du Parlement arménien et la Baronne Caroline Cox discutent de la reconnaissance internationale du génocide arménien

Le Président du Parlement arménien Ararat Mirzoyan a reçu mardi 27 avril la Baronne Caroline Cox, membre de la Chambre des Lords du Parlement de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Caroline Cox qui s’est rendue en Arménie pour participer aux événements de commémoration du génocide arménien, rapporte le Parlement arménien.

Le Président du Parlement arménien Ararat Mirzoyan a déclaré que c’était un grand honneur pour lui d’accueillir l’un des meilleurs amis du peuple arménien à l’Assemblée nationale.

Ararat Mirzoyan et Caroline Cox ont discuté des questions relatives à la reconnaissance internationale du génocide arménien, à l’amélioration de la situation humanitaire en Artsakh, au retour des prisonniers de guerre arméniens d’Azerbaïdjan. Un accord a été conclu pour unir les efforts dans les travaux avec les partenaires internationaux.

À la fin de la réunion, Ararat Mirzoyan a remercié Mme Cox d’avoir soutenu les Arméniens pendant plus de 30 ans et d’avoir mené un combat loyal pendant ces années.