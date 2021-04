L’Arménie ne participera pas aux exercices militaires dirigés par les États-Unis

L’Arménie a de nouveau assuré hier que ses soldats ne participeraient pas aux exercices militaires en cours dirigés par les États-Unis et organisés par l’OTAN en Europe.

Les exercices annuels Defender-Europe menés par l’armée américaine en Europe et en Afrique ont commencé en mars et se poursuivront jusqu’en juin dans plus de 30 zones d’entraînement, dans une douzaine de pays. Ils impliquent plus de 28 000 soldats de 26 nations, dont des pays comme la Géorgie et l’Ukraine désireux de rejoindre l’OTAN.

L’Arménie a également été initialement incluse sur une liste d’États participants publiée par l’armée (...)