Discussions de Genève sur Chypre : le chef de l’ONU est « réaliste »

Genève, 27 avr 2021 (AFP) - C’est empreint de réalisme que le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres doit lancer mardi après-midi à Genève les « discussions informelles » sur Chypre, île méditerranéenne divisée depuis plusieurs décennies entre communautés turque et grecque, a indiqué son porte-parole.

Chypre est divisée depuis l’invasion en 1974 du tiers nord par l’armée turque, en réaction à un coup d’Etat visant à rattacher l’île à la Grèce. Ce petit territoire, baptisé « République turque de Chypre du Nord » (RTCN), est reconnu uniquement par Ankara.

Quatre ans après l’échec des discussions à Crans-Montana, une célèbre station de ski suisse, Chypriotes-grecs et Chypriotes-turcs se retrouvent à Genève, toujours sous l’égide de l’ONU, pour faire le point sur la situation, mais sans grand espoir d’un accord sur une réunification de l’île.

« Le secrétaire général est réaliste. C’est une question qu’il connaît bien, il a déjà participé à des discussions (sur Chypre ndlr) auparavant. Il est donc réaliste », a déclaré le porte-parole du chef de l’ONU, Stephane Dujarric, en conférence de presse à Genève.

« L’objectif de cette réunion informelle sera de déterminer s’il existe un terrain d’entente commun permettant aux parties de négocier une solution durable à la question chypriote dans un avenir prévisible », a-t-il insisté.

M. Guterres doit d’abord rencontrer cet après-midi, séparemment, le président chypriote Nicos Anastasiades, ainsi que le dirigeant de la RTCN, Ersin Tatar, avant d’organiser dans la soirée une réception informelle avec les deux dirigeants chypriotes et les chefs de délégation des trois « garants » (Turquie, Grèce et Royaume Uni, ex-puissance coloniale) de la sécurité de l’île depuis son indépendance en 1960.

Ils sont représentés à Genève par leurs ministres des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, Nikos Dendias et Dominic Raab.

Mercredi, le secrétaire général supervisera une réunion plénière avec les cinq parties au Palais des Nations, siège européen de l’ONU, avant de mener une nouvelle série de bilatérales qui sera suivie d’un dîner général.

« Les parties sont invitées à faire preuve de créativité, et le secrétaire général les encouragera à utiliser le langage diplomatique de manière sincère et franche », a souligné M. Dujarric.

Présente à Chypre dès 1964 en raison des violences intercommunautaires, l’ONU a hérité dix ans plus tard de la surveillance d’une zone tampon, après la partition.

Sous son égide, les dernières négociations de Crans-Montana en Suisse en juillet 2017 se sont déroulées sur le principe d’une réunification sous la forme d’un Etat fédéral. Elles ont surtout achoppé sur le retrait des dizaines de milliers de soldats turcs du nord de l’île et le maintien d’un droit d’intervention de la Turquie.

Cette nouvelle réunion est « cruciale pour Chypre », a déclaré le président Nicos Anastasiades, s’exprimant dans l’avion en route pour Genève. Il a également indiqué que sa délégation se rend en Suisse « afin de créer ou d’aider à créer les conditions pour commencer ou redémarrer des négociations de fond ».