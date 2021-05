Les Azéris avancent de 370 mètres vers Nor Kazanchi

Les Azerbaïdjanais ont avancé de 370 mètres en direction du village de Nor Kazanchi dans la région de Martakert. Lors d’une conversation avec « Aparazh », le chef de la communauté Ruslan Arstamyan a déclaré que les Azerbaïdjanais avaient déplacé leurs positions sous le couvert de la nuit.

« Leur position était située à 1,5 km de l’intersection Vank-Drmbon. La deuxième position a également été déplacée. Vérifiés par GPS, ils avancent de 370 mètres et prennent position. Ils ont exigé de déplacer les deux positions arméniennes de 300 mètres vers le village, auquel cas ils se retireraient également. Et il y a deux heures, nous avons parlé avec le commandant des Casques bleus russes sur place, ont-ils dit, laissez nos dirigeants et leurs dirigeants résoudre ce problème », a déclaré Ruslan Arstamyan, rapporte lragir.

Les azéris auraient agi sur ordre.