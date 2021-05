Commémoration du génocide

Voulue par le président de la République, Emmanuel Macron, la commémoration devenue républicaine à revêtu cette année un caractère particulier. A ce titre, la préfecture et la ville de Grenoble étaient en charge du déroulement de la cérémonie.

Le collectif des associations arméniennes de Grenoble a du faire face à deux contraintes.

D’abord celle liée au Covid avec, pour la partie officielle, un service à minima devant le Khatchkar du parc Paul Mistral à Grenoble, comprenant la présence limitée d’abord à six personnes puis à onze, elle s’est déroulée le matin. L’organisation prévoyait un seul discours, celui du préfet et un texte lu par un jeune arménien, surtout sans participation des présidents du collectif de la communauté. A cette cérémonie protocolaire établie dans sa présentation la plus dépouillée, s’est ajouté un dépôt de gerbes, commun préfecture -mairie de Grenoble ainsi que du collectif des associations arméniennes suivi des deux hymnes nationaux.

Mécontents de cette contrainte drastique, des échanges du collectif avec la préfecture a permis aux grenoblois d’obtenir en plus, la présence des présidents du collectif et l’allocution aseptisée d’un jeune membre de la communauté qui a du s’en tenir aux seuls faits de 1915 sans déborder sur les récents événements du Karabagh et surtout en ménageant la Turquie et l’Azerbaïdjan.

Les grenoblois ont obtenu l’autorisation d’un rassemblement de la communauté au cours de l’après midi pour assurer une commémoration non officielle en présence des de députés, du président du département, des représentants de la région et plusieurs maires de l’agglomération. Elle s’est déroulée en présence de 200 participants. Les élus présents se sont exprimés avec courage et véhémence pour dénoncer la tragédie de 1915, mais aussi la récente guerre meurtrière menée de front au Karabagh par les Azéris et les Turcs. Nous avons noté dix allocutions et remarqué l’interprétation émouvante de la jeune Arpiné Gaginyan qui pour la première fois, prenait la parole en public.

Dans l’agglomération, la commémoration du Génocide s’est déroulée également à Saint-Martin-d’Hères en présence de son maire David Queiros, au Versoud en présence de son maire Christophe Suszylo et à Brié et Angonne en présence de son maire Claude Soullier.

En fin de journée, une célébration à l’église arménienne Saint Gabriel a clôturé l’ensemble des commémorations.

Au final, les grenoblois ont vécu cette journée mémorielle, avec la grande satisfaction d’avoir accueilli en fin milieu d’après midi, le message de Jo Biden, président des Etats Unis qui contrairement à ses prédécesseurs a reconnu avec courage et détermination, le génocide des Arméniens. Un grand pas en avant pour l’humanité.

G. A.