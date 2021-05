Communiqué de la Fondation Aznavour

Chers tous,

Tout d’abord, je voudrais nous féliciter tous à l’occasion de la reconnaissance officielle du Génocide Arménien par les Etais-Unis. Il a fallu plus qu’un siècle pour arriver à ce résultat, mais grâce à la persistance de la communié arménienne et bien évidemment à la réalité politique, c’est devenu possible.

Chaque jour chacun d’entre nous continue la bataille pour un avenir meilleur pour l’Arménie. Aujourd’hui je suis heureuse de pourvoir partager avec vous le résultat de notre travail commun.



BILAN HUMANITAIRES

Le résultat de notre travail commun a permis de couvrir les besoins de 42 100 réfugiées, ce qui représente presque que la moitié de la population déplacée. Cela a été possible grâce aux 175 tonnes d’aide humanitaire distribuées en Armenie acheminées avec 5 avions et 2 cargos maritimes affrétés par le Centre de Crise et de Soutien du Ministère des Affaires Étrangères.

Dans le domaine médical, nous avons pu soutenir plus de 40 hôpitaux pendant et après la guerre. Au total nous avons transmis aux hôpitaux, 230 lits motorisés, plus de 250 matériels de réhabilitation (fauteuils roulant, déambulateurs béquilles), 1000 kits de première secours et des tonnes de médicament et du matériel consommable

Plus de détails

Je vous envoie en pièce-jointe la présentation détaillée qui vous permettra de mieux comprendre l’impacte que nous avons eu, ainsi que les régions où nous avons pu œuvrer à travers notre réseau des partenaires.

Je voudrais remercie encore une fois chacun d’entre vous pour votre solidarité, votre mobilisation et la cofinance que vous nous avez accordé.

Nous avons pu faire preuve d’une unité exceptionnelle !

Grâce à ces donnés nous pourrons avoir une vision complète de l’impact que nous avons pu avoir tous ensemble. Car le chiffre de 42 1000 réfugies ne prend en compte que la marchandise destinée à la Fondation Aznavour et distribuée par notre réseau de partenaires, il n’inclut pas toute la marchandise qui avait pour destinataires d’autres ONG.

Ci-dessous vous trouverez également les détails concernant la dernière distribution d’aide humanitaires arrivée par voie maritime. La distribution a été organisée à travers 39 points de distribution en Arménie et en Artsakh, dans la présentation vous trouverez des photos de 3 d’entre eux, en Arstakh, à Gumri et Erevan.





L’AIDE HUMANITAIRE TRANSPORTÉE PAR CARGO MARITIME

En 5 jours ouvrables, 80 tonnes de marchandise ont été livrées à leurs destinataires sur place - des associations et institutions qui allaient ensuite faire la distribution ultérieure de l’aide aux populations et secteurs affectés par la guerre.

Calendrier précis :

Le dédouanement a été finalisé le 17 mars et l’équipe de la Fondation Aznavour a reçu la permission officielle de lancer le processus de distribution des marchandises arrivées.

Le même jour, les marchandises dans les 2 dépôts ont été étudiées afin d’identifier l’emplacement des palettes appartenant aux différentes associations et établir l’ordre d’envoi des marchandises. Les palettes ont été réorganisées, regroupées dans l’espace selon leur appartenance à telle ou telle association.

Les destinataires finaux ont été contactés, ils ont reçu les instructions concernant la récupération de leurs marchandises (adresse, date et horaire, volume factuel de l’envoi et des recommandations sur le type/la taille de la voiture pour la transportation).

Du 18 au 20 mars l’équipe de la Fondation Aznavour a travaillé dans les dépôts afin de surveiller le chargement et l’envoi des marchandises, gérer les formalités administratives (préparation et signature des actes de remise) et veiller au processus.

Jusqu’au 20 mars, tous les destinataires finaux ont récupéré leurs marchandises.

Du 22 au 24 mars, notre équipe a finalisé la distribution en livrant à ces partenaires l’aide collectée par ses propres soins.

Associations et personnes ayant envoyé de l’aide humanitaire par ces 2 navires :

• Ville de Marseille

• Ville de Clamart

• Association "Sassoun

• Association Charjoum

• SPFA Arménie

• Association « Caucase Arménie »

• Association « Hay Mayrer »

• Association « Bolors miasin »

• HOM - Croix Bleue Arménienne

• Mathieu Sahakyan

• Tigran Mkhitaryan

Je vous remercie encore une fois pour votre engagement et vous prie de bien vouloir accepter mes salutations les plus sincères,

Très prochainement je reviendras vers vous avec la proposition précise de la stratégie pour les mois à venir,

Sirov,

Kristina

Kristina Aznavour | CEO

AZNAVOUR FOUNDATION

a : 6 Baghramyan Ave., Yerevan, Armenia

m : Armenia +374 93 05 10 11

m : France +33 6 58 75 92 59

w : aznavourfoundation.org