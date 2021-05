Le MAE Ara Aivazian reçoit la ministre libanaise Vartine Ohanian

Le ministre des Affaires étrangères, Ara Aivazian, a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports du Liban, Vartine Ohanian, qui était présente à Erevan à l’occasion des commémorations du 106e anniversaire du génocide. Une participation symbolique, qui engage le gouvernement du président libanais Michel Aoun, dans le devoir de mémoire à l’égard des victimes, dont nombre de descendants ont trouvé refuge au Liban, où ils ont pu reconstruire leur vie.

Les deux ministres ont entre autres évoqué les difficultés de cette communauté confrontée à la crise économique et institutionnelle du pays, à laquelle s’ajoutent depuis plus d’un an des provocations fomentées par les autorités turques.