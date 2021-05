Achod, notre ami, notre frère, par Antoine Bagdikian

Achod a été d’abord un grand soldat de l’Algérie : il a été décoré de la plus haute distinction :

la Médaille militaire. A côté de celle-ci, il a eu d’autres médailles françaises et des médailles d’or arméniennes remises par l’Ambassadeur d’Arménie en France.

Achod a été un immense serviteur de l’Arménie. Il allait partout où il fallait aider : que ce soit pour la collecte de l’argent pour le Fonds arménien ou pour l’ASPA, toujours accompagné de son complice Jean Chaghougian, que ce soit dans ses innonbrables tours de France pour collecter et collecter encore pour les soldats d’Arménie et du Karabagh. Il distribuait le magazine NAM et montait un stand lors des fêtes champêtres pour vendre l’artisanat de l’Arménie et du Karabagh !

Depuis que les évènements d’Algérie ont été classés par la France comme une vraie guerre, notre association nationale des combattants et résistants arméniens – ANACRA, qui ne disposait alors plus que de quelques membres- les derniers résistants du Groupe Manouchian- a vu arriver des dizaines de membres de combattants d’Algérie.

J’ai alors commandé de nouveaux drapeaux français et arméniens, Achod a fait exécuter le drapeau du Karabagh et depuis, nous ne sommes plus jamais quittés. L’anacra a participé à toutes les cérémonies de mémoire ; :Achod et Jean étaient mes fidèles porte-drapeaux, mes inséparables gardes du corps.

Partout où il fallait être présent pour les commémorations patriotiques françaises, des 8 mai et des11 nov, du Mont Valérien, au cimetière d’Ivry pour Manouchian, mais aussi pour les dates symboles de nos amis assyro-chaldéens, ou juifs, ou francs -maçons , de la mosquée à la synagogue, du Mont Valérien et à la Flamme du Soldat inconnu et jusqu’à Toulon pour l’hommage à la Marine française, et récemment à Verdun, nous étions partout, inlassables, à la disposition aussi de tous les maires de presque toutes les villes de la grande région parisienne . Achot et Jean sont restés des mois devant le Sénat pour la reconnaissance du génocide des Arméniens et le sénat a cédé : quelle belle avancée !

Je faisais les discours et Achod et Jean , avec le renfort de nos porte drapeaux locaux, Jacques Tcherbachian à Issy les Moulineaux par exemple, Pierre Bazrdjie, ou Jean Michel et d’autres de l’Ucia, tenaient haut les couleurs de la France , de l’Arménie et du Karabagh . Ils faisaient briller leur torse avec toutes leurs médailles !

Quel bonheur de les voir si fiers de porter leurs drapeaux et serrer la main de tant de maires et d’officiels, dont plusieurs fois la main du Président de la république en leur répétant : » anciens combattants et résistants arméniens ». Très souvent les officiels s’arrêtaient un peu plus longuement à leur niveau ! La constance de leur présence et de leur engagement faisait le bonheur des maires, comme celui de Versailles, qui rappelait dans tous ses discours « la présence des Arméniens ».

Achod et tous ses camarades ont été de magnifiques ambassadeurs. Ils ont si largement aidés au rayonnement de l’Arménie et du Karabagh. Nous leur sommes reconnaissant d’avoir si vaillamment tenus leur drapeau des heures durant, malgré le vent ou la pluie battante, immobiles dans leur garde à vous : c’étaient de bons soldats et ravis de l’être.

La perte d’Achod, mon compagnon de lutte de plus de 40 ans, est une perte terrible pour tous les membres de l’ANACRA , pour toute notre communauté et pour moi-même bien sur. On aura une pensée affectueuse pour Héléna, son épouse, qui a fait preuve d’une patience inouïe pour tenir bon avec son mari qui lui téléphonait tendrement à chaque retour de mission. Mais il nous disait malicieusement qu’ il fallait qu’il soit aussi à la disposition de sa maitresse si exigeante : l’Arménie.

Achod restera dans nos mémoires comme un immense patriote, un homme aimable, souriant ironique aussi , attachant et généreux avant tout.

Vous êtes très nombreux ce jour pour lui dire qu’on l’a tous tant aimé !

Antoine le 26 avril 2021

Discours prononcé le 26 avril 2021 dans l’Eglise arménienne Saint-Jean Baptiste de Paris, lors des funérailles d’Achod Schémavonian