Bakou condamne, sans surprise, la déclaration de Joe Biden... et courtise Israël

Comme on pouvait le prévoir, les autorités d’Azerbaïdjan ont condamné la reconnaissance du génocide arménien par le président américain Joe Biden dans son message du 24 avril en hommage aux victimes arméniennes des massacres et déportations organisées par les autorités ottomanes dans l’est de l’Anatolie. Affichant une solidarité sans faille avec la Turquie, dont il partage la lecture et la réécriture de l’histoire régionale, le président azéri Ilham Aliyev a eu Samedi 24 avril un entretien téléphonique avec son homologue et allié turc Recep Tayyip Erdogan à qui il a fait part de la position de l’Azerbaïdjan (...)