Le Boeing arménien “disparu” rentre à bon (aero)port à Erevan

Une bien curieuse affaire que celle de ce Boeing 737-300 affrêté par la compagnie arménienne Fly Armenia Airways qui avait échappé aux radars et était porté disparu le 20 février dernier… Envolé, cela était difficilement concevable, au sens figuré, pour un appareil de cette cette taille ! Volé plutôt, si l’on en juge au périple qu’il a effectué, dont les étapes ont été révélées par la compagnie aérienne. Celle-ci avait indiqué qu’il était en reparation à Tallinn, la capitale de l’Estonia et devait se rendre ensuite en Ukraine pour d’autres travaux de maintenance, mais qu’il avait été détourné vers Varna, en Bulgarie, avant de se retrouver sur le tarmac de l’aéroport de Mehrabad, à Téhéran. Le Comité de l’aviation civile d’Arménie avait indiqué début mars qu’il était parvenu à une “tentative d’accord” avec les autorités iraniennes en vue du retour de l’avion en Arménie. Le Comité précisait que les responsables iraniens concernés avaient informé leurs collègues arméniens que l’appareil montrait toujours des avaries et que des specialists iraniens de l’aviation se donnaient encore le temps pour decider s’il pourrait rentrer en toute sécurité à Erevan. Une fois que le Boeing 737-300 disparu eut atterri à l’aérioport Zvartnots de Erevan, les responsables du gouvernement arménien ainsi que des représentants de la compagnie aérienne ont fait savoir qu’il aurait été détourné. Mais dans quelques circonstances ? Ils ne fourniront pas plus de details, se retranchant derrière le secret de l’enquête en cours. “Oui, ils ont bien tenté de détourner l’avion”, a néanmoins indiqué Karine Sahakian, la directrice adjointe de Fly Armenia en ajoutant : “Une enquête criminelle a été ouverte à ce sujet, et nous avons fourni aux autorités compétentes toutes les informations”. K. Sahakian a précisé que la compagnie rendra publiques ces informations une fois l’enquête finie, en soulignant devant les jounalistes que l’avion n’avait pu être volontairement détourné par ses pilotes arméniens. “Le problème est que nous sommes tombés dans un piège tendu par un groupe criminel”, a indiqué de son côté la commandant de bord, Artur Harutiunian, qui n’a pas non plus souhaité en dire davantage. “Dès que l’enquête sera bouclée, nous ferons une déclaration”, a précisé pour sa part Tatevik Revazian, chef du Comité de l’aviation civile, en concluant sans autres details qu’il s’agissait bien d’un “crime”. Le dirigeant de Fly Armenia a balayé les allegations selon lesquelles le petit groupe aurait vendu secrètement le Boeing 737-300 à une compagnie aérienne iranienne en violation des sanctions américains qui menacent tout transfert vers l’Iran d’avions construits aux Etats-Unis ou de leurs éléments. L’ambassade des Etats-Unis à Erevan a exprimé sa preoccupation concernant la disparition mystérieuse de cet avion et pressé les autorités de diligenter une enquête sur cette affaire.