Erevan réagit avec prudence aux signaux d’Ankara en vue d’une normalisation des relations arméno-turques

C’est la date anniversaire du génocide des Arméniens de l’Empire ottoman de 1915, marqué dans le deuil à Erevan et dans le déni à Ankara comme chaque année le 24 avril, que le président turc Erdogan a choisie pour inviter son voisin, et annemi historique arménien, à normaliser des relations que la dernière guerre du Karabagh, à laquelle la Turquie a participé activement aux côtés de son allié azéri, ont amenées à un point de non retour… Un paradoxe qui paraît d’autant plus criant que la reconnaissance historique par le président américain Joe Biden a donné une résonnance planétaire à cette commémoration et provoqué l’ire d’Ankara ! Et pourtant, peut-on vraiment s’en étonner, alors que l’« invitation » d’Ankara s’inscrit dans une stratégie visant à minimiser la portée de cette reconnaissance américaine, contre laquelle la classe politique turque ressoudée s’est certes dressée vent debout, à l’exception notable du Parti démocratique des peuples (HDP, gauche pro-kurde), formation qui a d’ailleurs de son côté officiellement reconnu le génocide arménien, offrant ainsi une autre occasion au pouvoir turc pour mener à bien le processus visant à l’interdire ? Dans une lettre adressée ce week end au patriarche arménien d’Istanbul Sahak Mashalian, le président Erdogan, tout en présentant une nouvelle fois ses condoléances au peuple arménien pour le drame qu’il a subi il y a 106 ans, et dans lequel la Turquie, qu’elle soit ottomane ou républicaine, décline donc ainsi toute responsabilité, a mis en garde contre l’instrumentalisation de l’histoire « par des tiers », une approche que le chef spirituel des Arméniens de Turquie n’a pu que cautionner. Le président turc laissait du même coup entendre que ce génocide que la Turquie persiste à ne pas reconnaître n’avait qu’un caractère anecdotique et qu’elle ne devait s’interposer, non plus que des « tiers », dans les relations turco-arméniennes qu’il se montre quant à lui disposé, avec son gouvernement, à “développer” sur la base des « principes de bon voisinage et de respect mutuel”. Erdogan ne précisait pas si Ankara posait toujours quelques conditions préalables pour l’établissement de relations diplomatiques avec Erevan et la levée du blocus terrestre que la Turquie impose à l’Arménie depuis 1993 en solidarité avec l’Azerbaïdjan dans le cadre du conflit du Karabagh qui, s’il n’est pas réglé, a néanmoins évolué en faveur de Bakou depuis la guerre arméno-azérie de l’automne 2020.

Il reste que la proposition turque ne manque pas de cynisme, au regard justement de la contribution active de la Turquie à cette guerre qui a fait bouger les lignes, et les frontières, en faveur de son allié azéri, qui aspire désormais à mettre en œuvre le scenario panturc d’une continuité territoriale aux depens de l’Arménie. Les autorités arméniennes ne sont pas dupes. “Nous avons connaissance de la lettre du président turc et des dispositions dont il fait part”, a indiqué le ministre arménien des affaires étrangères Ara Ayvazian en ajoutant : “Mais je dois dire que nous attachons de l’importance non seulement aux paroles, mais aussi aux actes”. “Il y a déjà eu des messages similaires [d’Ankara] par le passé. Il y a même eu un texte bilatéral signé qui n’a jamais été appliqué”, a poursuivi le chef de la diplomatie arménienne lors d’une conférence de presse donnée à Erevan aux côtés de son invité, le ministre lituanien des affaires étrangères Gabrielius Landsbergis, qui figurait d’ailleurs au nombre des personnalités étrangères qui se sont recueillies, le 24 avril, au mémorial du génocide de Tsitsernakapert. A.Ayvazian faisait référence aux protocoles arméno-turcs de 2008 sur la normalisation des relations bilatérales, textes qui sont restés lettre morte, le gouvernement d’Erdogan, alors premier ministre, ayant posé comme condition préalable à toute normalisation un règlement du conflit du Haut Karabagh conforme aux exigences de Bakou. Serge Sarkissian, le prédécesseur de l’actuel premier ministre arménien Nikol Pachinian, avait déclaré nul et non avenu le processus en 2015, et les relations entre Ankara n’ont cessé de se dégrader, jusqu’à cette dernière guerre du Karabagh, que la Turquie a ouvertement encouragé l’Azerbaïdjan à déclarer contre les Arméniens. Mais si la situation dans la zone du conflit a évolué depuis dans le sens voulu par Erdogan, qui célébrait « sa » victoire en décembre 2020 à Bakou aux côtés du président azéri Aliev, Ankara n’a pas fait connaitre sa position depuis sur une éventuelle normalisation de ses relations avec l’Arménie, qui se profile pourtant derrière l’accord de cessez-le-feu des 9-10 novembre 2020, dont les termes prévoient notamment une levée partielle du blocus imposé à l’Arménie par Bakou.

Cette ouverture des frontières prévue par l’accord arméno-azéri sous l’autorité de la Russie, est sujette à spéculations et demande à être clarifiée ; mais si un corridor relie l’Azerbaïdjan à la Turquie via l’Arménie, alors, en théorie, la Turquie devrait ouvrir sa frontière avec l’Arménie. C’est du moins ce qu’avait laissé entendre Pachinian. Mais dans le contexte actuel des relations arméno-turques, plombé par l‘aide militaire massive de la Turquie, en armes comme en mercenaires djihadistes, à l’Azerbaïdjan, l’offre d’Erdogan se présente comme une provocation, et les dénégations répétées concernant le génocide ne tendent pas à les apaiser. Pour les dirigeants arméniens, la dernière guerre résultait d’une “agression turco-azerbaïdjanaise” contre l’Arménie et le Karabagh. Ils l’ont dit et répété, et A. Ayvazian rappelait le mois dernier encore que le gouvernement turc devait mettre un terme à sa politique “hostile” à l’encontre de l’Arménie s’il entendait contribuer à la paix et à la stabilité dans la région. Et il n’a pas manqué de saluer la déclaration du président Biden en hommage aux victimes du génocide arménien, en soulignant que par cet acte de reconnaissance, le président américain apportait son éminente contribution aux efforts internationaux visant à empêcher la répétition de tels crimes… Des crimes dont, rappelons-le, les Arméniens ont craint l’automne dernier que la Turquie encore et son allié azéri les répètent, près de 106 ans après, contre les Arméniens encore, au Karabagh !