Adieu Achod Schémavonian

Depuis les représentants de l’ambassade d’Arménie jusqu’aux dirigeants de nombres d’associations arméniennes, dont Nadia Gordzounian, présidente de l’UGAB-France, Bedros Terzian, président du Fonds arménien, Ara Toranian, coprésident du CCAF, Valérie Toranian, rédactrice en chef de la Revue des deux Mondes, Robert Kéchichian, réalisateur et tant d’autres qu’il est impossible de nommer, tous les amis d’Achod Schemavonian étaient présents lundi 26 avril à l’Eglise Saint-Jean Baptiste de Paris pour l’accompagner dans son dernier voyage.

C’est dans cet édifice dont l’espace intérieur a été réaménagé pour se conformer aux exigences sanitaires que se sont déroulées lundi 26 avril les obsèques émouvantes de ce pilier de la communauté arménienne de France. Une église qui n’a pu accueillir tout le monde, en raison des risques liés à la pandémie, laissant ainsi beaucoup des proches d’Achod communier avec lui dans la rue Jean Goujon.

A l’issue de la messe, sa fille Véronique, parlant également au nom de sa sœur, a rendu hommage au bon père de famille qu’il a toujours été, tout en faisant part de la fierté que lui inspiraient ses engagements militants. Une semaine auparavant elle a perdu sa mère, Elena, la femme d’Achod, morte elle aussi du Covid.

Jean Chaghouguian, son inséparable compagnon de lutte, n’a pas manqué lui non plus de faire le panégyrique du militant exemplaire que fut Achod. Il a rappelé toute l’aide apportée par son association à l’armée arménienne, en évoquant souvent le nom de Monté Melkonian, pour le soutien duquel l’ASPA s’était créé, et qui a toujours inspiré son action. Très ému, Antoine Bakdikian, président de l’ANACRA dont Achod était l’un des principaux porte-drapeau, a rappelé les grands épisodes de la vie de son camarade, depuis la guerre d’Algérie pour laquelle il avait été médaillé, jusqu’à son action pour la reconnaissance du génocide. Une avancée historique qui a pu voir le jour entre autres grâce au rôle fondamental d’Achod et de Jean qui ont assuré 150 jours durant la tenue d’un stand d’information juste en face du Sénat, lequel faisait obstacle à la ratification de ce texte voté par l’Assemblée Nationale. Autant d’évocations de la vie d’un français d’Arménie, qui s’était dévoué pour la défense des siens, sans jamais économiser de son temps et de son énergie. Avec son départ, une page se tourne dans la vie de la communauté franco-arménienne qui sans lui n’aura plus jamais le même visage.