Commémoration du 24 avril

24 Avril 2021 - vingtième anniversaire de la loi sur la reconnaissance du Génocide Arménien par la France .

Aujourd’hui tout le monde s’en réjouit , il y a vingt ans , ça n’a pas été aussi facile, il est bon de le rappeler et faire un peu d’histoire.

Une première proposition de loi a été déposée à l’Assemblee Nationale par Didier Migaud du groupe socialiste, avec pour rapporteur Rene Rouquet .

Celle-ci a été adopté à l’unanimité , c’était en 1988 .

Elle a été transmise au Sénat pour discussion.

Et là, il faut le dire, non seulement il n’y avait pas de volonté de l’inscrire à l’ordre du jour du Sénat, mais une opposition résolue malgré la volonté de certains sénateurs comme Jean-Claude Gaudin et Helene Luc .

À cette époque je veux souligner l’engagement de la communauté arménienne tres mobilisée pour faire signer des pétitions devant le Sénat.

Devant cette pression, une nouvelle proposition de loi ,en termes identiques était déposée par les Présidents des six groupes du Sénat .

Après des débats animés, celle-ci était adoptée mais seulement à la majorité , c’était le 7 Novembre 2000 .

Il fallait donc que cette proposition de loi revienne à l’ Assemblée pour adoption, ce qui n’était pas gagné, sachant que le gouvernement n’y était pas très favorable, considérant qu’il était suffisant d’avoir accepté une proposition de loi à l’Assemblee et une autre au Sénat .

Elles étaient en termes identiques mais de numéro différent , elles ne pouvaient faire loi

Pour qu’elle le fasse il fallait qu’ elle revienne à l’ Assemblée pour adoption .

Le Groupe UDF avait sa “niche “ parlementaire en Janvier 2001 .

J’ai plaidé avec l’aide de mon ami André Santini, l’inscription de cette proposition de loi dans ce cadre .

J’en ai été le rapporteur.

Elle fut débattue et adoptée à l’unanimité le 18 janvier 2001.

Le Président de la République Jacques Chirac ne pouvait faire autrement que de signer très rapidement la loi , sachant que le Président de la République Robert Kotcharian venait en France début Février en visite d’État , ce fut le 29 Janvier 2001.

Trois noms figurent au Journal officiel.

Jacques Chirac Président de la République

Lionel Jospin Premier Ministre

Rapporteur : François Rochebloine

J’ai simplement voulu rappeler l’histoire de cette adoption à l’occasion de ce vingtième anniversaire, sachant que certains ont quelques fois tendance à s’en attribuer la paternité.

Je me réjoui de voir la déclaration du Président des États Unis Joe Biden respectant ses promesses de campagne en reconnaissant le Genocide Arménien .

C’est une très grande joie !

Aussi aujourd’hui je souhaite que sur l’influence de la France , les membres de l’Union Européenne qui ne l’ont pas encore retenu , suivent l’exemple des États Unis .

En ce 24 Avril j’ai également une pensée toute particulière pour les victimes de la guerre en Artsakh par les Turco-Azéri et leurs mercenaires.

N’oublions jamais le passé.

Et enfin L’Armenie on la sert ! Mais on ne s’en sert pas !

François Rochebloine

Ancien député de la Loire (1988 à 2017)

Rapporteur de la proposition de loi