Déclaration du Premier ministre Justin Trudeau à l’occasion du jour commémoratif du génocide arménien

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion du Jour commémoratif du génocide arménien :

« Aujourd’hui, en ce Jour commémoratif du génocide arménien, nous nous joignons aux communautés arméniennes au Canada et à travers le monde pour nous souvenir de ceux qui ont perdu la vie et qui ont souffert des actes insensés infligés à la population arménienne. Nous rendons également hommage à leurs descendants et à ceux qui continuent de vivre avec la douleur, les traumatismes et les deuils causés par cette tragédie.

« Le génocide arménien a montré au monde le coût (...)