24 Avril à Erevan

Erevan, 24 avr 2021 ( Avec l’AFP). Des milliers d’Arméniens ont défilé aujourd’hui, des bougies et des fleurs à la main, à Erevan pour commémorer le 106e anniversaire des génocide des Arméniens par l’Empire ottoman, pendant la Première Guerre mondiale. Une foule immense s’est rendue depuis le centre-ville jusqu’au mémorial de Dzidzernagapert, dédié aux victimes du génocide reconnu par une grande partie de la communauté internationale et des historiens de renom. Contrairement à la Turuqie qui s’entête dans son négationnisme d’Etat. Des militaires, des dignitaires religieux, des femmes avec des enfants et les (...)