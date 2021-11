Hommage du vice-président du Bundestag aux victimes du génocide

C’est suffisamment rare pour être remarqué. L’Allemagne prend toute sa part dans l’hommage rendu aux victimes du génocide. Et par une de ses plus hautes instances qui plus est. Hans-Peter Friedrich, Vice-Président du Bundestag, et député de la majorité conservative, CDU-CSU, a fait la déclaration suivante à nos confrères d’Armenpress :

« Le 24 avril, nous commémorons dans le monde entier les centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants arméniens qui ont été soumis au génocide, ainsi que ceux qui ont essayé de protéger ou de sauver la vie de ces personnes. Nous sommes obligés de garder la mémoire de ces (...)