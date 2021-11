Le Dauphiné Libéré (édition de Valence) : Les bougies du souvenir

Lu dans « Le Dauphiné Libéré » (édition de Valence) du Samedi 24 Avril 2021, l’article sur la veillée du 23 avril devant le mémorial de Valence titré « Génocide arménien : des bougies en souvenir ». Des bougies placées par les jeunes du Nor Séround avec les mots « 1915 » et « Justice » devant la stèle du génocide, œuvre de Toros. En présence de plusieurs dizaines de personnes. Les prières et les allumages des bougies clôturant la cérémonie organisée par le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche membre du CCAF (...)