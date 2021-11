Erdogan et Biden d’accord pour « bâtir une coopération plus étroite »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Joe Biden ont convenu vendredi « de bâtir une coopération plus étroite » sur les sujets intéressant leurs pays, alliés au sein de l’Otan, lors de leur premier entretien téléphonique depuis l’investiture du second. « Les deux dirigeants ont convenu du caractère stratégique de la relation bilatérale et de l’importance de travailler ensemble à bâtir une coopération plus étroite sur les sujets d’intérêt mutuel », a indiqué la présidence turque dans un compte-rendu de cette conversation. Il n’y est fait aucune mention de l’annonce attendue de la (...)