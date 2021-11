Webinaire : Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman, par Yves Ternon

Dans le cadre de l’exposition temporaire Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman, webinaire sur le thème « Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman », par Yves Ternon, le 25 avril à 16h.

Yves Ternon est docteur en histoire à l’université Paris 4 (La Sorbonne) et habilité à diriger des recherches à l’université Paul-Valéry de Montpellier. Après une carrière de chirurgien, Yves Ternon s’est consacré à l’étude des crimes contre l’humanité, et plus particulièrement des génocides du XXe siècle, à propos desquels il a écrit de nombreux ouvrages.

Il reviendra sur l’histoire du génocide des (...)