Bref compte rendu de la conversation entre Biden et Erdogan

A l’issu de la conversation entre le Président Joseph R. Biden et le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, la Maison Blanche a publié le compote rendu suivant :

Le président Joseph R. Biden s’est entretenu aujourd’hui avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, lui faisant part de son intérêt pour une relation bilatérale constructive, avec des domaines de coopération élargis et une gestion efficace des désaccords. Les dirigeants sont convenus de tenir une réunion bilatérale en marge du sommet de l’OTAN en juin, afin d’examiner toute la gamme des questions bilatérales et régionales.

Un résumé (...)