Traditionnel ravivage de la flamme de l’Arc de Triomphe en hommage aux victimes du génocide des Arméniens

A l’occasion du 106e anniversaire du génocide arménien a été ravivé la flamme du soldat inconnu de l’Arc de Triomphe ce vendredi 23 avril à 17h02, en hommage aux Arméniens morts pour la France et aux victimes du génocide de 1915.

Un acte fort en symbole effectué par l’ambassadrice d’Arménie en France, Hasmik Tolmadjian, aux côtés du commissaire à la Flamme, Michel Lang, et en présence de membres de l’ANACRA (association des anciens combattants et résistants arméniens), son président Antoine Bagdikian mais également Daniel Artinian, ainsi que des coprésidents du CCAF, Ara Toranian et Mourad Papazian.

Avant ce (...)