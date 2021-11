Déplacement à Erevan du secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne

A la demande du Président de la République, M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, est à Erevan les 23 et 24 avril 2021, pour prendre part aux commémorations du 106e anniversaire du génocide arménien. Fidèle à son engagement historique, la France se tient aux côtés de l’Arménie.

La participation d’un membre du Gouvernement à cette commémoration revêt une importance particulière, puisque 2021 marque le 20e anniversaire de la reconnaissance par la France du génocide.

Depuis, le (...)