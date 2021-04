Le ministre arménien des Affaires étrangères a rencontré le Secrétaire d’État français

Le ministre arménien « des » Affaires étrangères, Ara Aivazyan, a rencontré la délégation conduite par le secrétaire d’État français aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Ara Aivazyan a remercié son partenaire français d’être arrivé en Arménie en qualité de représentant spécial du président français et d’avoir participé aux événements de commémoration des victimes du génocide arménien.

« Le représentant français a noté que la commémoration de cette année de l’anniversaire du génocide arménien a un symbolisme particulier, puisque 2021 marque le 20e anniversaire de la reconnaissance par la France du génocide » lit-on dans le communiqué.

Le chef de la diplomatie arménien et le Secrétaire d’État français ont évoqué un certain nombre de questions bilatérales. Les interlocuteurs se sont déclarés satisfaits des relations interétatiques uniques entre les deux pays fondées sur l’amitié des deux peuples et ont souligné la volonté de poursuivre les efforts pour approfondir et renforcer la coopération bilatérale.

Ara Aivazyan et Jean-Baptiste Lemoyne ont échangé leurs points de vue sur les questions de sécurité et de stabilité régionales. Les parties ont souligné la reprise du processus de paix du Haut-Karabakh sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE. Dans ce contexte, le Ministre Aivazyan a invité l’attention du secrétaire d’État français sur les activités arménophobes des dirigeants azéris et les menaces de recours à la force contre l’Arménie, soulignant que par de telles actions, l’Azerbaïdjan compromet les efforts de la communauté internationale pour la stabilité et la sécurité régionales.

Parmi les questions nécessitant une solution urgente dans le contexte du conflit du Haut-Karabagh, les parties ont souligné le retour immédiat des prisonniers de guerre et des civils détenus en otage, ainsi que la mise en œuvre des efforts internationaux visant à préserver le patrimoine historique et culturel de l’Artsakh.