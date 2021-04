24 avril 2021 : non au panturquisme !

Aucun génocide n’appartient au passé. Et celui des Arméniens, dont l’impunité représente un encouragement à la récidive, moins qu’aucun autre. L’agression de l’axe Ankara-Bakou contre la République du Haut-Karabakh , le 27 septembre 2020, en témoigne : le panturquisme constitue toujours l’idéologie dominante des pouvoirs en place dans ces Etats. Et faute d’avoir été éradiqué, il continue à prospérer et à tuer. Ainsi cent ans après 1915, cette haine anti-arménienne qui domine toujours l’agenda politique d’Ankara, a provoqué la mort de 3500 jeunes Arméniens tombés entre septembre et novembre dernier dans le guet-apens militaire tendu par le tandem Erdogan-Aliev contre l’Artsakh.Retour ligne automatique

Ce panturquisme et son corollaire négationniste représentent une menace pour la région. Mais pas uniquement. Les Loups gris, supplétifs d’Erdogan, se sont en effet lancés en France à de véritables chasses à l’homme contre les Arméniens, mais aussi contre les Kurdes, au cours de l’année écoulée. Par ailleurs, si les pays riverains de la Méditerranée sont actuellement ciblés par les agissements du nouveau sultan, l’Union Européenne n’est pas en reste avec les menaces qui pèsent sur Chypre, la Grèce, mais aussi la sécurité d’un certain nombre de ses membres, dont la France. Retour ligne automatique

Alors que depuis 2019 le 24 Avril est une journée nationale de commémoration du génocide arménien, le CCAF appelle cette année à une mobilisation particulière des pouvoirs publics et de la communauté nationale dans l’hommage dû aux victimes de ce crime contre l’humanité - le premier génocide du XXe siècle - mais aussi dans le soutien au long combat pour la vérité, la justice et les réparations. Retour ligne automatique

La hauteur de cet engagement attestera de la détermination de la France à défendre, au-delà du devoir de mémoire, les droits du peuple arménien qui viennent d’être à nouveau tragiquement remis en cause, et également à affirmer, ce faisant, les valeurs de la civilisation contre la barbarie. Retour ligne automatique

Paris : 15 h rassemblement samedi 24 avril devant la statue de Komitas à Paris, suivi d’une marche pour la justice.Retour ligne automatique

Lyon : rassemblement à 16 h, devant le Consulat de Turquie, suivi d’une marche jusqu’à la place Antonin PoncetRetour ligne automatique

Marseille : 14h30, rassemblement place Castillane, suivi d’une marche en direction du Consulat de TurquieRetour ligne automatique

Commémorations dans toutes les communes de France autour des monuments dédiés aux victimes du génocide.

Bureau national du CCAF