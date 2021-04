L’Église Saint Bedros d’Aïntab en Cilicie

L’église Սուրբ Պետրոս [Saint Pierre] se trouve à Gaziantep (Aïntab). Elle a été construite en 1723 durant le pontificat du Catholicos de Cilicie Jean V de Hadjin. D’après certaines sources, l’église aurait d’abord été dédiée à la Mère de Dieu. Sans doute a-t-elle été rebaptisée après la construction de la grande cathédrale de la ville également dédiée à Marie. Cette cathédrale est aujourd’hui transformée en mosquée, sous le nom de Kutulus çami (Mosquée de l’indépendance).



« Oubliée » pendant des décennies, Saint Bedros, ou « Aziz Bedros » comme l’appellent les habitants turcs de la ville, a été « fortuitement redécouverte » en 2005 à l’occasion de travaux de voirie. Atteints en quelque sorte du « syndrome du Bernard-l’hermite », les autorités de la ville ont transformé le sanctuaire en « centre Culturel » en 2009.



L’extérieur est d’une allure extrêmement austère. L’intérieur est dépouillé mais décoré de basalte et de marbre rose. Toute trace arménienne a été consciencieusement effacée à l’exception d’une inscription très dégradée figurant au-dessus des deux portes de la façade ouest.



106 ans après le Grand Crime, plus que jamais, la Turquie d’Erdogan se comporte en prédateur en s’accaparant des sanctuaires arméniens.



Le captage d’héritage et l’usurpation sont désormais érigés en doctrine d’état.

24 avril 1915, je me souviens et je revendique.

Sahag Sukiasyan