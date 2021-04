Inauguration d’un khatchkar à Nor Nork (Erévan) dédié aux héros de la guerre de 44 jours en Artsakh

A Nor Nork (Erévan) fut inauguré hier un khatchkar (croix de pierre arménienne) dédié aux héors de la guerre de 44 jours en Artsakh a indiqué le service de presse de la ville d’Erévan.

Le khatchkar fut inauguré dans le parc Tatoul Grbeyan (héros de l’Artsakh) dédié en souvenir des milliers de soldats et combattants volontaires Arméniens, tombés en héros lors de la dernière guerre de l’Artsakh. L’initiative de l’opération était prise par Hovhannès Manoukyan le responsable de du quartier Nor Nork d’Erévan. Lors de l’inauguration étaient présents les familles et proches des soldats Arméniens tombés lors de la guerre de 44 jours, des amis, des conseillers municipaux d’Erévan et des invités.

Krikor Amirzayan