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Génocide des Arméniens Rubrique

VEILLÉE DU 23 AVRIL EN DIRECT


Intervenants

Raymond KEVORKIAN - Père Houssik SARGSYAN - Pasteur René LEONIAN - Père Kevork NORADOUNGUIAN - Robert AYDABIRIAN - Tigrane YEGAVIAN - Philippe SUKIASYAN

Artistes

Trio NAZANI - Kariné POGHOSYAN - Megerdich MIKAYELIAN - Zela MARGOSSIAN - Masha MNJOYAN - Arnaud KHATCHERIAN - Hamik ALEXANDERIAN - Raffi CHILINGIRIAN - Maria LAVERGNE - Joseph KFOURY

Avec la participation de Angela MELKONIAN - Pauline ZOULIKIAN - Pierre KAZEZIAN - Sebouh TAKVORIAN

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par Jean Eckian le vendredi 23 avril 2021
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