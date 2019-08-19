VEILLÉE DU 23 AVRIL EN DIRECT
Intervenants
Raymond KEVORKIAN - Père Houssik SARGSYAN - Pasteur René LEONIAN - Père Kevork NORADOUNGUIAN - Robert AYDABIRIAN - Tigrane YEGAVIAN - Philippe SUKIASYAN
Artistes
Trio NAZANI - Kariné POGHOSYAN - Megerdich MIKAYELIAN - Zela MARGOSSIAN - Masha MNJOYAN - Arnaud KHATCHERIAN - Hamik ALEXANDERIAN - Raffi CHILINGIRIAN - Maria LAVERGNE - Joseph KFOURY
Avec la participation de Angela MELKONIAN - Pauline ZOULIKIAN - Pierre KAZEZIAN - Sebouh TAKVORIAN
parle vendredi 23 avril 2021
© armenews.com 2021
© armenews.com 2021
Thèmes abordés
ARMENIE-LITUANIE
Le Ministre lituanien des Affaires étrangères a rendu hommage aux victimes du génocide arménien au Mémorial à Erévan
Le Ministre lituanien des Affaires étrangères a rendu hommage aux victimes du génocide arménien au Mémorial à Erévan